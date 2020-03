Juventus, Higuain entre scudetto joker et futur. En avril, la rencontre entre l’agent et Paratici

Analysant la période de la Juventus, le Corriere dello Sport souligne comment le joker de Sarri pour la finale de la saison peut être représenté par Higuain. Considérant Ronaldo comme un immeuble et avec Cuadrado revenant de plus en plus à l’essentiel en tant qu’attaquant extérieur – dit-il – Pipita pourrait saper Dybala lors d’un scrutin entre l’avant-centre et le “faux neuf”.

Relance et avenir – En fait, Higuain cherche à se relancer dans la dernière ruée de la saison qui sera décisive. Pour le futur proche de la Juve, qui compte sur ses objectifs, et pour son propre avenir. Son contrat de 7,5 millions d’euros par saison expirera en 2021, mais une réunion avec la société est déjà à l’ordre du jour pour discuter de ce qui sera. Cela se produira en avril, lorsque son frère procureur Nicolas – qui s’est déjà rendu récemment à Turin à l’occasion de la Juve-Brescia – rencontrera Fabio Paratici.