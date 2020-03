Juventus, la septième vie de CR7: le dernier défi pour recommencer au sommet

“La septième vie de Cristiano Ronaldo“titre La Gazzetta dello Sport ce matin, faisant référence au défi que le Portugais devra relever après un arrêt inattendu et arrivé lorsqu’il avait atteint le sommet de la forme saisonnière. Il travaille maintenant à Madère, blindé à l’intérieur de sa maison princière , afin de ne pas perdre la glaçure obtenue au cours de ces mois et de revenir comme toujours au maximum défiant les années et dépassant une fois de plus toutes les limites athlétiques et sportives.

Défis passés – La septième vie car dans le passé, il s’est souvent retrouvé face à des arrêts plus ou moins forcés et à des moments délicats à surmonter avec entêtement et caractère. Du début de sa carrière et des difficultés au Sporting, en passant par l’héritage très lourd du maillot numéro 7 de Manchester United. De la mort du père alcoolique, à la Ligue des Champions floue et aux “défaites” contre Messi. Puis Real, les quatre Champions et les quatre Ballons d’Or et enfin l’envie de repartir de la montée raide de la Juventus. Maintenant, il ne veut pas renoncer à la fin comme une légende et la Juventus l’attend à bras ouverts.