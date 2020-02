Juventus, La Stampa: “Ronaldo trompe, Vérone est à l’honneur”

SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Coupe haute entièrement dédiée au football aujourd’hui sur La Stampa. Cela commence à partir de turin, allé assommé à la maison contre le Sampdoria à l’avance hier. “Le remède Longo ne fonctionne pas. Samp frappe également les grenades”, lit-on. Pleurer, c’est aussi l’autre Turin, la Juventus, battu à Vérone par un Hellas surprenant: “Ronaldo trompe les Bianconeri, puis Vérone retourne et gagne par penalty”. Enfin l’espace au derby entre Inter et Milan: “L’Inter recherche les trois points pour saisir les leaders.”

1er étage

Il y a de nombreuses bonnes raisons d’attendre avec confiance le derby de l’Inter Milan demain soir. Il y en a autant à craindre. Contrairement à d’autres occasions, où la presse a malicieusement demandé qui était le favori et leurs fans respectifs ont rebondi …