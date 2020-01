Juventus, la vente officielle d’Emre Can au Borussia Dortmund

Maintenant c’est officiel: Emre Can quitter le Juventus et se déplace vers Borussia Dortmund. Le milieu de terrain allemand avait été retiré de la liste des champions et était désormais en marge du projet technique de Maurizio Sarri.

Il était donc inévitable que l’ancien Liverpool quitterait Turin pour trouver de l’espace ailleurs. Le Borussia Dortmund n’a pas raté l’occasion et a décidé de ramener Emre Can en Bundesliga, où il avait déjà porté les maillots du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen.

Juventus, vendu Emre Can: les détails

La Juventus, avec une note sur son site officiel, a fait connaître les chiffres de l’opération: un prêt de six mois à un million, avec une obligation de remboursement fixée à 25. Un chiffre important qui permet aux bianconeri de réaliser une plus-value importante .

L’ancien Leverkusen est en effet arrivé à l’été 2018 avec un transfert gratuit depuis Liverpool.