Juventus: Le coronavirus arrive également en Ligue des champions

La propagation du coronavirus à travers le nord de l’Italie, qui a déjà contraint d’annuler 4 matchs de la dernière journée de SerieA, a le pays transalpin et aussi le monde du sport et du football.

En moins de 48 heures, la Juventus doit disputer à Lyon le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. À cause de COVID-19, on sait que l’arrivée des supporters de la Juve dans la ville française pourrait être interdite ou restreinte, par précaution contre d’éventuelles infections.

LA VISION DE L’UEFA

A l’heure actuelle, selon les informations des médias français du CMR, L’UEFA étudie le cas, bien que l’organisation présidée par Ceferin n’ait encore proposé aucune communication sur le sujet.

Pour le moment, il ne s’est pas prononcé sur la rencontre entre l’Inter Milan et Ludogorets jeudi prochain, qui devrait initialement se tenir à huis clos. Selon les informations de L’Equipe, l’UEFA affirme qu’elle “surveille de près la situation et est en contact avec les clubs et les autorités responsables”.

PLUS DE 200 PERSONNES INFECTÉES ET 5 MORTS

Jusqu’à présent, ils ont été identifiés plus de 200 cas de personnes touchées par le virus dans le pays transalpin, tandis que les autorités italiennes ont annoncé un cinquième décès ce lundi à midi.

Quant aux actions entreprises par le gouvernement italien, un décret du Ministère des Sports Il a indiqué que les manifestations sportives sont recommandées (uniquement dans les régions où il y a eu un cas de coronavirus) à huis clos.

MATCHS DE PORTES FERMÉES

Parmi ces régions se trouve le Piémont, dont Turin est la capitale, faite par laquelle à partir de maintenant, vous pourriez voir un match de la Juve sans public.

Nous verrons si les supporters italiens sont autorisés à participer aux matchs de Ligue des Champions ou de Ligue Europa ou au contraire le COVID-19 Cela ne permettra pas aux Tifosi de voyager à l’étranger pour voir leurs équipes.