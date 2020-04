Juventus, le premier nœud du marché sera Alex Sandro: les scénarios

La saison de football n’est pas encore terminée (même si vous ne savez pas quand ni si cela se produira), mais le Juventus pense déjà au prochain marché. Le tournant de la campagne d’achat des Bianconeri sera la situation relative à Alex Sandro. Départ ou séjour? Analysons la situation.

Détenteur ou pion d’échange?

La seule certitude pour le moment est qu’il reviendra à la base de la Juventus la saison prochaine Luca Pellegrini. L’arrière complet, actuellement prêté à Cagliari participera à la retraite avec la Juve pour jouer ses chances. Le scénario le plus probable pour le moment est que l’italien et le brésilien resteront tous deux en noir et blanc. L’entreprise quand même aimerait garder Alex Sandro, et le même joueur serait heureux de continuer avec la Juve. Sauf si…

Ce n’est pas un mystère que de nombreux grands clubs, y compris Manchester United, Chelsea, PSG et Real Madrid sont intéressés par Alex Sandro. À ce stade, donc, l’idée que le Le dos brésilien est inséré comme compteur de change pour les affaires entrant dans la maison de la Juventus. Donc sans avoir à débourser des chiffres importants, surtout en imaginant le peu de disponibilité économique qu’il y aura sur le prochain marché.

Alex Sandro pourrait donc être placé à PSG dans une négociation pour Icardi (à condition que l’Argentine soit rachetée par les Parisiens), ou en contrepartie partielle d’un Pogba, de plus en plus loin de Manchester United. Ou encore, destination Real Madrid pour un échange Marcelo. La situation va évoluer dans les prochains mois, ce qui est certain, c’est que le premier point d’interrogation du marché de la Juventus passe à droite par Alex Sandro.