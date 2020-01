Juventus, les adieux de De Sciglio et Emre Can sont réduits mais pas trop. Les détails

TORINO. Deux négociations qui pourraient déplacer les derniers jours du marché à la maison Juventus, parlons clairement de adieux de Mattia De Sciglio et Emre Can. Le diesse Paratici a parlé il y a quelques jours du marché, soulignant que le personnel actuel n’a pas besoin d’être retouché, probablement un peu prétraique en vue d’une bonne occasion qui semble se profiler à l’horizon.

PORTES TOURNANTES EN DÉFENSE

Le premier à dire au revoir pourrait être l’ancien arrière milanais, qui aurait déjà conclu un accord avec PSG mais les bianconeri prévalent parce que les Français devraient renforcer leur proposition, ainsi qu’à l’expiration de Kurzawa, avec quelques millions. Pour le moment, la négociation se poursuit, mais la fumée blanche n’est pas sûre à 100%. Net d’accidents, De Sciglio est un profil résolument flexible et jouit de l’estime de ses compagnons, si les Parisiens ne viennent pas à des conseils plus doux, il est facile de penser que tout peut se résoudre dans le néant. Le Français du même âge, qui devrait faire l’inverse, semble plus qu’enthousiaste à l’idée de repartir d’un club comme la Juventus, qui a un lien privilégié avec la France.

Doutes au milieu de terrain, grève en été

Au milieu du chapitre, il est indéniable que quelque chose ne va pas bien à la Juventus. Le jeu pétillant de Sarri a jusqu’à présent rarement été vu, un peu pour les blessures et un peu pour les qualités de base de certains interprètes qui ne se marient pas bien avec l’idée de l’entraîneur de la Juventus. Pour le moment, à part Pjanic, Bentancur et peut-être Rabiot, les autres membres de la médiane de la Juventus ne donnent pas de grandes garanties. Sarri tentera jusqu’à la fin de la saison de revitaliser Ramsey, avec l’espoir que les blessures donneront un répit au Gallois, mais Matuidi, Khedira et Emre peuvent sembler des profils qui, entre cette session et la suivante, peuvent mettre fin à leur expérience dans celle de Turin. En attendant de savoir si le Français va se renouveler, si le premier Allemand reviendra à 100% et pour combien de temps il pourra rester intact, celui qui semble vraiment faire ses adieux est l’ancien Liverpool.

EMRE GOODBYE? À condition que …

Au moment où le Dortmund ne semble pas disposé à satisfaire pleinement les exigences économiques des bianconeri, un peu plus de 20 millions d’euros contre une demande d’au moins 25/30. D’autres comparaisons entre les parties sont attendues entre demain et mercredi, selon Sky Sport, Emre serait prêt à rejoindre le jaune et le noir mais la Juventus ne quittera pas facilement sa position. La formule et les bonus pourraient être décisifs pour la réussite de l’opération. L’hypothèse d’un flashback pour l’échange avec Ivan Rakitic n’est pas confirmée, même si c’est une piste qui n’est pas entièrement à exclure étant donné qu’il y a une grande différence dans les notes des deux joueurs.