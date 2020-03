JUVENTUS, OFFICIEL: RUGANI EST POSITIF À CORONAVIRUS | Primapagina

La nouvelle est arrivée tard dans la soirée et est celle qui bouleverse le football, à travers un “communiqué de presse urgent” de la Juventus: Daniele Rugani a été testée positive pour Covid-19, la maladie générée par le coronavirus. Le défenseur de la Juventus est le premier coronavirus infecté parmi les footballeurs de Serie A, après les cas en Serie C à Pianese et Reggio Audace: une nouvelle qui inquiète non seulement la Juve, qui avait déjà fait face à un Ronaldo resté dans la journée Le Portugal pour la sécurité, en vue du retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Lyon, mais tout le football face aux dangers auxquels sont exposés les joueurs qui sont entrés en contact avec Rugani: notamment ceux de SPAL, Brescia (adressé par le propriétaire), Lyon et Inter (vécu sur le banc).

LE COMMUNIQUE DE PRESSE – Voici la note officielle de la Juventus: “Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique. Juventus Football Club est en train d’activer toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui».