Juventus, Ramsey: “Je suis honoré de jouer dans ce club. Ronaldo est fantastique”

Aaron Ramsey il a atterri cet été à Juventus paramètre zéro à partir dearsenal. Le milieu de terrain gallois a été interviewé par “I Signori del Calcio” à qui il a parlé de sa nouvelle expérience en noir et blanc. L’ancien joueur des Gunners s’est montré très satisfait de l’accueil que lui avait réservé le club de Campione d’Italia. Voici ses déclarations: “Je suis honoré de jouer dans ce club, c’est une belle opportunité et j’espère aider l’équipe à remporter de nombreux trophées.”

sur Ronaldo et le Champions: «Notre objectif est de gagner la Ligue des champions. Mais pour profiter au maximum de l’Europe, il faut bien faire en championnat. Nous avons une équipe pleine de champions et pour cela nous nous battrons dans toutes les compétitions. Ronaldo c’est l’un d’eux. Cristiano est l’un des joueurs les plus forts du monde, ses records parlent pour lui. “

