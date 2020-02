Juventus, renouvellement officiel de Szczesny jusqu’en 2024

C’est maintenant officiel Szczesny a renouvelé le contrat avec le Juventus jusqu’en 2024. Ci-dessous, le communiqué de presse officiel du club de la Juventus concernant l’extension du gardien de but polonais.

Le communiqué de presse

«La Juventus annonce le renouvellement du contrat de Wojciech Szczesny, qui portera notre chemise jusqu’en 2024.

Débarqué à Turin lors de la saison 2017/2018 après avoir joué avec Arsenal et Roma, Wojciech avec la veste de la Juventus a jusqu’à présent disputé 84 matchs officiels, remportant déjà deux Scudetti, une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie.

Depuis son arrivée à la Juventus, aucun gardien n’a enregistré un pourcentage de draps plus propre par rapport aux matchs joués: 46% (28 sur 61). Ces dernières années, il a encaissé une moyenne de 0,7 buts par match en Serie A, le ratio le plus bas compte tenu des gardiens de but avec au moins cinq apparitions.

Dans sa première saison, Szczesny commence derrière Gianluigi Buffon, jouant dans les 21 matchs et assurant à l’équipe une grande solidité. Des arrêts décisifs qui lui permettent de gagner le maillot de départ l’année suivante, qui cette année porte également sur ses épaules. La merveilleuse histoire entre Szczesny et la Juventus se poursuivra donc jusqu’en 2024. Un renouvellement bien mérité, car c’est un grand gardien de but ».