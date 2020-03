Juventus, responsable de la communication: “Seules les autorités parleront du Coronavirus et des portes closes”

Chef de la communication et des relations extérieures, Claudio Albanese présente le match entre la Juventus et Milan de la Coupe d’Italie avant la conférence de presse de Maurizio Sarri. “La Juventus respecte toute décision des autorités. La santé publique est dans l’intérêt de tous, y compris du club. Je suis ici pour vous informer qu’à 17h30 une commission de l’ordre public et de la sécurité a été convoquée par le préfet, préfet, questeur y participent, nos représentants. Je demande de ne pas poser de questions liées au Coronavirus, calendrier, portes fermées, portes ouvertes, ce sont des questions des autorités et non de la conférence de presse. Sarri ne parlera que du terrain, je vous invite à ne pas parler de ces questions qui sont susceptibles de changer ces minutes. “

Cliquez ici pour les paroles de Maurizio Sarri lors de la conférence de presse