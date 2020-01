Juventus-Roma 3-1, les bianconeri conquièrent les demi-finales de la Coupe avec une belle 1ère mi-temps

TORINO. Lors de la soirée Allianz Stadium de Coupe d’Italie, le Juventus di Sarri accueille le Rome de Fonseca, équilibre précédent dans la compétition, sept victoires chacun et deux paires. Dominée en première mi-temps par les hôtes qui ont inscrit trois buts pour les Giallorossi, la Roma grandit en seconde mi-temps, profitant d’une imprécision trop des bianconeri et appréhendant au moins l’arrière de la Juventus jusqu’au bout.

LES CHOIX DES MISTERS

Après un allongement en championnat sur l’Inter, ils veulent avoir accès au prochain tour également en coupe nationale. Les Giallorossi ont plutôt détaché Atalanta à la quatrième place du championnat. Sarri aligne son équipe avec 4-3-3, sur le terrain Higuain et Douglas Costa aux côtés de Ronaldo, sacrifie Dybala qui part du banc. Médiane avec Rabiot et Pjanic confirmée, Bentancur est revue. Ligne défensive avec les flèches brésiliennes Danilo et Alex Sandro, paire centrale composée par Rugani et le bourreau de travail Bonucci. Fonseca confirme au contraire tous les titres très titularisés, seulement deux changements, au milieu de terrain Cristante le check sur Veretout alors qu’en attaque Kalinic détecte le Dzeko disqualifié.

L’ÉQUILIBRE PUIS CR7 ARRIVE

Les bianconeri ont bien commencé, appuyant fortement sur les porteurs de ballon de Roma, qui ont pour leur part déployé une défense très élevée. Au fil des minutes, la Juventus prend possession du match, du moins du point de vue de la domination territoriale. A 9 ‘les invités risquent sur le football placé, Under décisif dans le pliage défensif pour anticiper Bonucci. Les hommes de Fonseca ont du mal à garder le ballon pendant longtemps, puis à 20 ‘la secousse jaune et rouge avec un centre croisé insidieux de Florenzi qui devient une passe décisive pour Kluivert, déviation et balle au-dessus de la barre transversale. La Roma grandit, récupérant quelques balles intéressantes, mais très perdues dans les vingt derniers mètres. A 26 ‘Cristiano Ronaldo le déverrouille, vole le ballon au milieu de terrain Juve et rapidement le ballon atteint la gauche portugaise, trop lent Florenzi et Mancini en fermeture et avec une gauche chirurgicale qui part derrière le gardien de but.

DOMINIO JUVE, TRIS ET ROMA KO

Les Giallorossi tentent de réagir, mais ils peinent à se rapprocher de la surface de réparation en noir et blanc. Il monte dans le fauteuil de Bentancur au fil des minutes, l’uruguayen est toujours propre pendant le dribble et bon à entrer lorsque la défense de Rome s’ouvre pour suivre Higuain et Ronaldo. A 35 ‘, la Juventus a récupéré le ballon, une circulation rapide du ballon qui atteint la limite aux pieds de Danilo, sur le côté depuis une bonne position. Seulement trois minutes passent et les hommes de Sarri sont deux à zéro: l’action persistante de Bentancur qu’il reçoit dans la surface de réparation, après un combat remporté le milieu de terrain noir et blanc déposé derrière Pau Lopez. Course qui s’échappe sans plus de secousses, puis en pleine récupération on retrouve la Juve, d’abord les bianconeri touchent le plateau avec un tir puissant de Douglas Costa rejeté par le gardien jaune et rouge. Rendez-vous avec le but seulement reporté, 60 ”plus tard sur un centre de Douglas Costa vient la tête de Bonucci qui ne laisse aucune issue à Pau Lopez. La première mi-temps se termine donc par une mortification de trois à zéro en faveur des hôtes.

UN BOIS PAR PARTIE, RACCOURCI LES JAUNES

Un tournage qui s’ouvre immédiatement sur des rythmes très élevés, au 47 ‘pole de Rome avec Kalinic, sensationnel l’erreur de l’ex Fiorentina qui se jette sur un rejeté par Buffon et de quelques pas frappe le bois. Au renversement devant le carrefour des pôles frappés par Higuain, la Pipita avec une belle tête a frappé les deux centrales de Rome revisitées dans cette circonstance. 120 ”et les invités raccourcissent les distances, la ligne défensive de la Juventus est trop molle et Under en profite pour lancer une boule de feu vers Buffon, puis croise la balle de carambole sur la main du numéro un en noir et blanc et termine sa course sur le net. Plus agressif le Giallorossi qui à 56 ‘touche le but de trois par deux, l’erreur de désengagement de la Juventus et la soudaine verticalisation de Roma pour Florenzi, ce dernier face à face avec Buffon ne trouve pas le bon angle et permet au gardien de la Juventus de faire bonne impression avec la chirurgie du pied.

VOLITIVE ROME, JUVE PRES DU POKER

Deuxième mi-temps plus équilibrée, l’entraînement encadré par Fonseca tient mieux le terrain et joue avec plus de décision. À la 63 ‘action chorale spectaculaire de la Juventus, le ballon se déplace de gauche à droite avec une grande qualité, le centre de Cuadrado mais la déviation de Higuain de quelques pas trouve le défilé instinctif de Pau Lopez. Des hôtes qui manquent un peu plus, mais la différence substantielle par rapport à la première mi-temps en fait une Roma qui, n’ayant plus rien à perdre, joue avec beaucoup de courage et de compétition. Au fil des minutes, le Giallorossi baisse, la Juventus à nouveau avec Ramsey et Ronaldo dangereux, en particulier le Portugais à un pas de son attelle personnelle. Les schémas de la finale sautent un peu, quelques retournements intéressants mais les gardiens restent quasiment inopérants. Tentatives de Santon et Kolarov, peu de précision. Au 94 ‘grand défilé de Buffon sur une tête serrée de Kolarov, puis au générique. Rome paie la seconde moitié de la première mi-temps, la Juventus s’envole en demi-finale avec mérite.