Juventus, Sarri: “5 mises en 2 matchs, il faut un peu plus de chance. CR7 a dû récupérer”

Maurizio Sarri, technicien du Juventus, s’est entretenu avec les microphones de Sky Sport pour analyser le succès obtenu par Brescia: “Nous avons fait ce que nous devions faire. Après avoir débloqué le résultat, nous avons bien fait tourner le ballon, nous avons également pris trois bâtons”.

Aujourd’hui trident atypique: a-t-il été bien géré?

“Dybala était beaucoup plus probable et Cuadrado a dû s’adapter à la phase défensive, ils l’ont bien fait”.

Comment avez-vous vu Chiellini?

“Il s’est mis seul sur le terrain (rires, ndlr). Il l’a dit hier, il a fait six mois de grands sacrifices.”

Votre tâche est-elle assez compliquée?

“C’est difficile, nous avons beaucoup de joueurs forts et certains sont sortis. Ce sont tous des joueurs atypiques, sans rôle spécifique. Ronaldo est un avant-centre qui commence hors centre, nous avons beaucoup de situations à régler. Aujourd’hui Cristiano a dû se reposer, il ne peut pas jouer 75 matchs là-bas. année entre l’équipe nationale et le terrain, nous avons décidé de la récupérer “.

Préférez-vous le milieu de terrain offensif?

“L’orientation est celle avec les trois devant parce que nous sommes peu nombreux. Ramsey est plus interne qu’un milieu de terrain, Cuadrado est dans un bon moment. Je n’ai pas de préférence particulière”.

Comment evaluez-vous Ramsey?

“Au cours des deux derniers matchs, il a semblé grandir, il est beaucoup plus impliqué dans les mouvements et dans la phase défensive. Les joueurs anglais ont une difficulté historique à entrer, ils jouent beaucoup plus librement d’un point de vue tactique et mental. Il a franchi la phase de difficulté, il a pris le bon chemin. “

Où pouvez-vous accélérer?

“Nous pouvons nous améliorer dans tout, sur un niveau défensif, nous avons une marge d’amélioration. Nous avons également une marge d’amélioration sur le front. Nous avons pris cinq enjeux lors des deux derniers matchs, un peu plus de chance nous aiderait. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sans nous mettre là et regardez les autres. “

Quelle est la situation de Pjanic?

“Nous ne savons pas, il a un problème avec un adducteur. Il doit être évalué demain matin.”