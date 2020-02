Juventus, Sarri: “En Italie, nous sommes obligés de gagner, en Europe, nous ne le sommes pas. La finale est un rêve objectif”

L’entraîneur de la Juventus est interviewé par Sportmediaset Maurizio Sarri il a évoqué le défi de la Ligue des champions contre Lyon demain et celui de l’Inter dans le championnat qui se jouera à huis clos: “Je me sens plus responsable en Italie où nous sommes obligés de gagner plutôt qu’en Europe où la victoire finale est un rêve – cible. Si vous le couronnez, c’est une extase, sinon c’était un bon voyage. En Ligue des champions, 10 à 12 équipes ont pour objectif la victoire finale, certaines plus fortes que nous, mais pour le panorama actuel du football italien, il est très difficile de la gagner. – Sarri continue de parler du championnat – Si la Juve-Inter à huis clos alors tous les autres en Serie A. Parce que s’il y a des raisons de santé publique elles sont naturelles, car il est impensable qu’à Rome, Bologne ou Palerme il n’y en ait pas 2 -300 personnes travaillant à Milan pendant la semaine. Si cette raison est prédominante, elle doit s’appliquer à l’ensemble de la Serie A “.