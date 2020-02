Juventus, Sarri: “Nous avions l’habitude de gagner largement, maintenant nous nous battons point par point”

SONDAGE

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

L’entraîneur de la Juventus s’est exprimé à Sky Sport à la fin du match perdu contre Hellas Verona Maurizio Sarri: “Nous savions qu’ils nous attaqueraient tôt dans le match, nous savions que nous avions besoin de temps et qu’ils auraient des chances. Après le but, nous étions plus légers et nous avons subi le but légèrement “.

Vous souffrez beaucoup lorsque vous êtes en avance.

«Je ne pense pas que ce soit une chance totale, c’est un problème que nous essayons de résoudre et jusqu’à présent, nous n’avons pas réussi. C’est certainement un aspect à résoudre rapidement car on ne peut pas laisser de points, ce n’est pas un championnat où l’on peut gagner gros, donc il faut se battre point par point “.

Comment va Douglas Costa?

«Je n’ai pas encore parlé au médecin. Malheureusement, d’un point de vue musculaire, il est fragile, on verra ce qu’il a. “

Êtes-vous inquiet?

«Nous devons être préoccupés par certaines réactions mentales que nous avons lors du classement. Nous ne pouvons pas laisser de points car ce championnat se décidera point par point, nous devons empirer dans certaines situations et c’est un message qui doit passer. Depuis quelque temps, l’équipe a le sentiment qu’après avoir marqué l’avantage plutôt que de gagner en intensité, elle a des moments de passivité, c’est un aspect à tenir en haute estime, peut-être en première considération. “

Avez-vous fait un choix précis de forme et d’hommes dans votre tête?

«L’escouade n’est pas conçue pour un seul module, nous n’avons pas de couples dans le même rôle. En fonction des conditions et de la disponibilité des individus, des solutions doivent être adoptées. C’est une équipe qui a gagné facilement par le passé, donc elle peut avoir une baisse de tension pendant un match ou d’un match à l’autre. Vous devez créer une mentalité différente et jouer en conséquence. Si vous regardez comment nous avons marqué le premier but, je pense que nous ne pouvons pas parler de technique ou de tactique, seulement de choix faits superficiellement “.

