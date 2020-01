Juventus, sautez l’échange entre De Sciglio et Kurzawa avec le PSG

Twist: l’échange qui Juventus et Paris Saint Germain avait en pratique défini fra De Sciglio et Kurzawa il sursauta. Le club Bianconeri y a repensé et aurait apparemment pensé mieux. Mais passons aux détails.

volte-face

Comme le rapporte Sky Sport, la Juventus aurait fait exploser l’échange de doutes. Un échange qui semblait avoir été fait, mais ensuite les champions italiens ont bloqué la négociation car ils ne sont plus convaincus.

Outre le fait de devoir vendre un autre italien, les conditions du seul droit de retour effectif dans l’équipe, ou Danilo, inquiètent. La capacité de De Sciglio à jouer des deux côtés a convaincu les Bianconeri de se concentrer à nouveau sur lui.