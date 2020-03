Juventus, tampons terminés: il n’y a pas d’autres joueurs positifs dans l’équipe noire et blanche

La Juventus soupire de soulagement, explique aujourd’hui La Gazzetta dello Sport. Les écouvillons aux joueurs de l’équipe noire et blanche sont terminés et il n’y a pas d’autres points positifs à part Daniele Rugani, Blaisde Matuidi et Paulo Dybala. Les tampons, ces derniers jours, ont fait l’objet de nombreuses controverses sur les réseaux sociaux. “Toute personne qui a été en contact avec une personne infectée est soumise à une surveillance médicale par un médecin compétent. Dans ce cas, Stefanini, le médecin de la Juventus, peut décider de l’écouvillonner”, a déclaré le directeur du ASL de Turin, Roberto Testi. “Les prélèvements ont été effectués dans un établissement privé.”