Juventus U23, Hanza Rafia a été parmi les plus attendus de la seconde moitié de saison

Hamza Rafia il était parmi les joueurs les plus attendus de la Juventus Moins de 23 ans dans la seconde moitié de la saison. Repris l’été dernier par la deuxième équipe de l’Olympique de Lyon, le milieu de terrain 1999 a assez bien vécu la phase d’insertion dans le football italien. monsieur Fabio Pecchia il a travaillé dur sur lui et les progrès étaient déjà évidents au fil des semaines. Vingt apparitions en Serie C, deux buts et deux passes décisives sur le chemin de la Coupe d’Italie qui a vu les bianconeri remporter la finale contre Ternana. Puis l’arrêt de la saison et un rêve qui est resté en suspens, en attendant le jugement final, cause Urgence coronavirus. Cependant, Rafia a montré un grand potentiel et de larges marges de croissance: de nombreuses entreprises italiennes et étrangères l’ont inclus dans la liste des observations spéciales.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'series-c';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '3';

var titolo_art = 'Juventus U23, Hanza Rafia a été parmi les plus attendus en deuxième partie de saison';

var section_art = 'Serie C';

var now = '29 avril à 13:14 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i