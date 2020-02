Juventus U23, Pecchia: “Nous sommes restés jusqu’au bout, grande victoire”

Victoire inattendue pour la Juventus U23 qui a battu Monza lors du retour et de l’extérieur. Après le match, l’entraîneur de la Juventus Fabio Pecchia a déclaré: “Au-delà du résultat qui nous récompense, ce fut un match très ouvert et magnifique, avec des situations de jeu continues qui auraient pu décider du match dans un sens ou dans un autre. nous avons eu le premier ballon de but le plus important et pourtant nous nous sommes retrouvés sous. Monza aurait pu doubler, mais le mien est resté dans la course jusqu’à la fin, surtout en première mi-temps alors qu’en deuxième mi-temps je pense qu’il aurait aussi pu y avoir un nul pour Mais c’est un prix qui revient au mien, étant donné que nous sommes venus d’un grand effort (la qualification pour la finale de la Coupe, ndlr) et de répéter contre une équipe très forte, qui jouera l’année prochaine en Serie B pour aux étages supérieurs, vous devez faire confiance au mien. ”

L’entrée de Marchi a changé le visage des bianconeri: “Ettore avait fait 120 minutes il y a quelques jours et je savais qu’il voulait jouer à ce jeu. Mais je dois gérer les ressources: au final, cependant, il est content d’avoir rompu l’équilibre, donnant la qualité, aller à la conquête des rigueurs et donner à l’équipe la sécurité et cette expérience qui nous manquent dans de nombreux moments “, ses mots tirés de TuttoC.com.