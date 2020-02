Juventus, une défaite ouvre des scénarios inimaginables. Allez-vous à la dernière plage?

Il Messaggero fait le point sur Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juventus qui n’est pas convaincant cette saison. Une éventuelle défaite contre l’Inter serait la deuxième de suite et, au cours de la semaine la plus importante (du moins jusqu’à présent) de l’année, elle imposerait des réflexions profondes sur les entreprises, ouvrant des scénarios inimaginables jusqu’à il y a quelques mois. L’Inter peut être son terminus, car Sarri ne peut plus se permettre de faux pas, la manière de recommencer serait une réaction claire dans le derby italien.