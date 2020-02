Juventus Vivez le résultat du match des Champions

Le projet de vacille Maurizio Sarri, 90 minutes après avoir été éliminé de la Ligue des champions. La Juventus elle a été surprise par un Lyon inconnu, qui a affirmé l’objectif de Tousart Dans une première mi-temps très agressive. Dans ce qui est probablement votre meilleur match de la saison, la box Rudi Garcia séché un Cristiano Ronaldo en état de grâce 19 buts avaient marqué les Portugais lors des 15 derniers matchs.

26/02/2020

À 23:27

CET

X. Serrano

LYO

JUV

Lyon

Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois (Tete, 77 ‘), Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (Andersen, 81’); Ekambi (Terrier, 66 ‘), Dembélé.

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (Ramsey, 62 ‘), Rabiot (Bernardeschi, 79’); Square (Higuaín, 70 ‘), Dybala et Cristiano Ronaldo.

Arbitre

Jesús Gil Manzano (Espagne). T.A .: Marcelo (28 ‘), Cornet (61’)

La ‘Vecchia Signora‘Je me suis réveillé tard. Après avoir été vaincu dans l’acte initial, incapable de faire correspondre l’intensité d’un OL géant, l’équipe piémontaise a cherché durement l’égalité dans les 20 dernières minutes. Un siège sans caserne qui, pour une fois, n’a plus de prix.

Inversé à l’envers

Connaissant ses faiblesses, Rudi Garcia Il a poignardé Lyon avec trois centrales et deux milieux de terrain. Sûrement de retour, l’équipe de France applaudissait devant une Juve qui ne faisait que recular. Un en-tête de Ekambi à la barre transversale après un corner, il a juste stimulé la OL, bien sûr vainqueur dans le vaste domaine. Guimaraes gouverné le centre du champ et Aouar Je cherchais de la profondeur entre les lignes.

Des bottes des Français naîtrait 1-0. Il est tombé en panne sur l’aile gauche et s’est concentré sur la tête de Tousart. Il a manqué Depuis Ligt, qui était traité dans le groupe.

Chrétien il est apparu par intermittence comme la seule table à laquelleVecchia Signora’Au milieu de l’épave. Partant de la gauche, les Portugais ont mis la peur dans le corps à OL avec deux centres dangereux et un droit qui a rejeté Lopes. Cependant, avant la pause, il était plus proche de 2-0, en deux coups Ekambi, que la cravate.

Pression sans but

Le plus dominant est apparu Juventus après la pause Avant un OL de plus en plus fatigués, ceux de Sarri Ils se sont installés sur un terrain rival. Dybala Il brossa le tirage à droite et les Gaulois serrèrent les dents, de plus en plus épuisés. Et les 20 dernières minutes étaient déjà un siège absolu.

La Juve Il a terminé avec trois demi-points et deux attaquants sur le terrain. Il a attaqué sans trêve ni réparations. Higuain Il avait le plus clair, mais restait dehors. Ça ne pouvait pas l’être. La ‘Vecchia Signora“Doit revenir Turin. Que personne n’abandonne encore.