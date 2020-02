Juventus vs Brescia LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 24 Serie A 2019-2020

Super match que nous aurons ce dimanche 16 février le jour 24 de la Serie A 2019-2020, quand la Juventus Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de rester au sommet, mais ils recevront Brescia qui va essayer de donner la cloche lors de sa visite à Stade de la Juventus.

Time and Channel Juventus vs Brescia

Siège: Juventus Stadium, Turin, Italie

Heure: 15h00 depuis l’Italie. 08h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 9 h 00 de la Colombie, de l’Équateur, du Panama et du Pérou. 11h00 de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 6h00 PT / 9h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN Sports aux États-Unis.

Juventus vs Brescia LIVE

L’image du Juventus Il a eu une bonne campagne dans la lutte pour le titre, mais ils ont déjà vu que la compétition cette fois sera beaucoup plus difficile. Dans la dernière journée, ils ont perdu 2-1 lors de leur visite à Hellas Verona pour conserver 17 victoires, 3 nuls et 3 matchs perdus.

La Vecchia Signora avait une activité en milieu de semaine dans la première étape des demi-finales de la Coupe d’Italie où ils ont visité Milan dans un accident, ils semblaient perdre, jusqu’à 90 + 1 Cristiano Ronaldo sauvé l’égalité avec un but de pénalité.

De son côté, le Brescia C’est l’autre côté de la médaille avec une saison désastreuse qui les fait lutter pour le salut, car à 23 dates, ils ajoutent à peine 4 victoires, 4 nuls et sont tombés vaincus en 15 matchs.

Le Rondinelle vient d’un tirage amer le jour dernier quand ils ont reçu l’Udinese dans un affrontement où ils semblaient garder la victoire avec un but de Dimitri Bisoli à 81, une erreur de 90 + 2 a scellé le 1-1 final.

Les deux Juventus comme lui Brescia ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Vecchia Signora comme co-leader avec 54 points, tandis que Las Hirondelles avant-dernière marche avec 16 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Juventus vs Brescia.

