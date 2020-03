Juventus vs Inter Milan LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Serie A 2019-2020

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce dimanche 1er mars le 26ème jour de la Serie A 2019-2020, quand la Juventus Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de se consolider au sommet, mais ils recevront un Inter Milan qui sera déterminé à gagner lors de sa visite à Stade de la Juventus.

Comment les équipes arrivent

L’image du Juventus réalise un grand tournoi qui les a comme grands favoris pour décrocher un nouveau titre. Le dernier jour, ils ont réussi à battre 1-2 SPAL pour se classer avec 19 victoires, 3 nuls et 3 matchs perdus.

La Vecchia Signora avait une activité en milieu de semaine dans la première étape de la huitième finale de la Ligue des champions où ils ont visité Lyon subir une dure défaite 1-0.

De son côté, le Inter Milan Il a connu un bon tournoi “sec” depuis qu’il a pris du retard dans la lutte pour le titre. Ils n’avaient aucune activité la semaine dernière à cause du Coronavirus, ils se sont donc retrouvés avec 16 victoires, 6 nuls et deux matchs perdus.

I Nerazzurri Il a également eu une activité en milieu de semaine en signant son billet pour les 16 derniers de la Ligue Europa après avoir battu Ludogorets 2-1 avec des buts de Cristiano Biraghi et Romelu Lukaku.

Les deux Juventus comme lui Inter Milan Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour le titre qui est l’objectif des deux; dans le tableau général, nous trouvons Vecchia Signora comme leader avec 60 points, tandis que l’Inter est troisième avec 54 unités, bien qu’avec un match en attente dans ce Série A.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 6 octobre lors du premier tour de la campagne à Giuseppe Meazza. Dans ce choc, le Vecchia Signora il a pris un coup d’autorité en restant avec la victoire 1-2 avec des scores de Paulo Dybala et Gonzalo Higuain.

Time and Channel Juventus vs Inter Milan

Le jeu entre Juventus vs Inter Milan il sera joué à 20h45, 20h45 heure locale en Italie; aux États-Unis, il commencera à 11 h 45 dans le Pacifique et à 14 h 45 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 13 h 45

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 14h45

Bolivie et Venezuela: 15h45

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 16 h 45

Diffusion de la fête Inter Milan vs Juventus LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne ESPN au Mexique, en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir en ESPN +. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Lega série A qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Juventus vs Inter Milan LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à décrocher la victoire qui leur permet de prendre un coup d’État. Dans les prévisions, Vecchia Signora il est préférable d’être à la maison, mais Inter Il sait que la vie se joue. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Juventus vs Inter Milan.

