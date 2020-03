Juventus vs Inter Milan LIVE Hora, Canal, Où regarder Pending Match Serie A 2019-2020

Super match que nous aurons ce dimanche 8 mars avec un duel en attente de la 26ème journée Serie A 2019-2020, quand la Juventus Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les rapproche du titre, mais ils recevront un Inter Milan qui sortira pour “tuer ou mourir” lors de sa visite au Stade de la Juventus Cela semblera vide.

Time and Channel Juventus vs Inter Milan

Siège: Juventus Stadium, Turin, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Juventus vs Inter Milan LIVE

L’image du Juventus C’est une bonne saison de rester dans la lutte pour le titre après avoir ajouté 19 victoires, 3 nuls et 3 pauses en 25 jours, mais il faudra voir dans quelle mesure ces changements de date et ces arrêts d’activité les affectent.

La Vecchia Signora il a eu son dernier match officiel le 26 février dernier lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions où ils étaient battu 1-0 lors de sa visite à Lyon.

De son côté, le Inter Milan Il a davantage souffert de ces changements de date et a reporté les matches, puisqu’il n’a joué que 24 jours avec un bilan de 16 victoires, 6 nuls et n’a perdu qu’en deux engagements.

Il Inter Il avait son dernier match le 27 février où ils avaient réussi à battre Ludogorets 2-1 par le retour de la 16e de finale de la Ligue Europa. Son dernier match de championnat remonte au 16 février, s’inclinant 2-1 contre la Lazio.

Les deux Juventus comme lui Inter Milan Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour le titre; dans le tableau général, nous trouvons la Vecchia Signora en deuxième position avec 60 points et un duel en cours, tandis que le Inter est troisième avec 54 unités et deux matchs en attente dans ce Série A qui a été durement touché par le coronavirus. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Juventus vs Inter Milan.

Juventus vs Inter Milan LIVE Hora, Canal, Où regarder Pending Match Serie A 2019-2020