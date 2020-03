Juventus vs Milan [SUSPENDIDO] Heure, chaîne, où regarder les demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-20

Partidazo de pouvoir pour pouvoir avoir ce mercredi 4 mars au retour des demi-finales de la Coupe d’Italie 2019-2020, quand la Juventus Cherchez à profiter de votre statut local pour signer votre billet, il est préféré, mais vous devrez recevoir un Milan qui sera déterminé à surprendre lors de sa visite à Stade de la Juventus.

Heure et chaîne Juventus vs Milan

Siège: Juventus Stadium, Turin, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Juventus vs Milan LIVE

L’image du Juventus a une grande campagne en Serie A où ils restent dans la course à la direction, mais ils sont tombés à la deuxième place car ils n’avaient aucune activité la semaine dernière à cause de la crise des coronavirus qui sévit en Italie. Son dernier affrontement a eu lieu le 26 février chute 1-0 contre Lyon en Ligue des champions.

De son côté, le Milan a un tournoi irrégulier en Serie A luttant pour les compétitions européennes. Ils n’avaient également aucune activité le week-end dernier pour le coronavirus. Son dernier affrontement a eu lieu le 22 février, égal à 1-1 lors de sa visite en Fiorentina.

Ces deux équipes se sont vues le visage lors du match aller le 13 février à San Siro. Dans ce choc Il Diavolo réussi à profiter de 61 avec un but de Daim Rebic, a généré de meilleures opportunités, mais à 71 ans, Theo Hernández a été expulsé et cela leur a coûté cher quand une pénalité des années 90 a permis Cristiano Ronaldo garder la cravate pour le Vecchia Signora.

Les deux Juventus comme lui Milan Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de prendre le ticket tant attendu pour la finale, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé. La Vecchia Signora Il est préférable d’être à la maison. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Juventus vs Milan.

