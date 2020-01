Juventus vs. Napoli LIVE: affrontez ONLINE avec Cristiano Ronaldo pour le 21e jour de Serie A [VÍA ESPN 2]

VOIR MAINTENANT, Juventus et Napoli Ils jouent (LIVE | LIVE | STREAM | FREE | ONLINE | LIVE) sont mesurés ce dimanche au San Paolo à la date 21 de la Serie A d’Italie 2020. Partidazo. Suivez la minute par minute sur le web Depor.com. La rencontre entre les deux équipes aura lieu dans l’est de l’Italie, via ESPN 2, Sky Sports, Facebook Watch et ESPN International, à partir de 14 h 45. en territoire péruvien, et une heure de moins au Mexique.

L’ensemble de Turin cherchera à donner une épreuve de force ce dimanche lors de sa visite au Napoli, le vingt et unième jour de la Série A Italien De plus, cela signifiera le retour de l’entraîneur Maurizio Sarri à San Paolo.

Juventus vs. Naples: horaires des matchs

Mexique 13 h 45 Pérou 14 h 45 Équateur 14 h 45 Colombie 14 h 45 Bolivie 15 h 45 Venezuela 15 h 45 Argentine 16 h 45 Chili 16 h 45 Paraguay 16 h 45 Uruguay 16 h 45 Brésil 16h45 Espagne 20h45

Mercredi, après avoir scellé la passe en demi-finale de la Coupe d’Italie en s’inclinant 3-1 contre la Roma, Juventus visitera le stade de Napoli, avec Cristiano Ronaldo sous une forme formidable, pour accumuler sept jours de ligue consécutifs en regardant la porte.

“CR7”, décisif avec un grand but également en Coupe d’Italie, est de quatre matches pour égaler le record de journées consécutives de championnat avec au moins un but qui appartient à l’Argentin Gabriel Omar Batistuta et l’Italien Fabio Quagliarella (11).

Le Portugais a commencé son 2020 avec sept buts en quatre matchs et chauffe les moteurs pour le moment clé de la saison, avec le début de la phase d’élimination directe de la Ligue des champions, qui verra la Juventus mesurée avec Lyon.

A ses côtés, Napoli de Gennaro Gattuso est loin de positions importantes dans le Série A. Cependant, l’emplacement ne reflète pas le jeu napolitain, selon l’italien Sarri dans le précédent.

«La classification des Napoli C’est étrange parce que si vous voyez les tableaux de performances de la série A, ils sont d’abord en possession du ballon, de la construction du jeu, des verticalisations et des tirs effectués. Il a une classification qui ne correspond pas à ce qu’ils font », a-t-il déclaré.

Juventus vs. Napoli: alignements possibles

Juventus: Szczesny; Square, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Alley, Milik, Alley.

