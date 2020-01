Juventus vs Parma [Vídeo Resumen Goles] Journée 20 Serie A 2019-2020

Bon match que nous aurons ce dimanche 19 janvier suivant la date du 20 Serie A 2019-2020, quand la Juventus Cherchez à profiter de votre statut local pour continuer votre bonne marche en haut du tableau, mais vous devrez recevoir le Parme qui va essayer de surprendre lors de sa visite à Stade de la Juventus.

Time and Channel Juventus vs Parma

Siège: Juventus Stadium, Turin, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique, en Argentine et en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Juventus vs Parma LIVE

L’image du Juventus Il n’a pas montré un football aussi solide, mais il continue d’ajouter qu’en 19 dates, ils récoltent 15 victoires, 3 nuls et ont à peine été battus en duel. Le jour dernier, ils ont réalisé un grand 1-2 triomphe dans sa visite à Rome.

La Vecchia Signora Il avait une activité à une demi-semaine en Coupe d’Italie, battant l’Udinese 4-0 avec un double de Paulo Dybala et les buts de Gonzalo Higuaín et Douglas Costa.

De son côté, le Parme Il a bien combattu pour les compétitions européennes. Le jour dernier, ils ont réalisé une bonne victoire 2-0 sur Lecce pour se placer avec 8 victoires, 4 matchs à égalité et 7 pannes.

I Crociati ils ont également eu une activité à une demi-semaine de la Coupe d’Italie, mais ils n’ont pas eu la meilleure des chances en étant éliminés après avoir perdu 0-2 contre la Roma.

Les deux Juventus comme lui Parme ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de continuer dans la lutte pour les premières places; dans le tableau général, nous trouvons la Vecchia Signora en tant que leader avec 48 points tout en Les croisés sont septième avec 28 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Juventus vs Parma.

Résultat: Juventus vs Parma [Vídeo Resumen Goles] Journée 20 Serie A 2019-2020

Cristiano Ronaldo IMPARABLE⚽⚽🔥!

[Vídeo] Résultat, résumé et buts Juventus vs Parma 2-1 Serie A 2019-2020

Buts: