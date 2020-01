Juventus vs Roma en direct: consultez les horaires dans le monde pour voir la Coupe d’Italie | Heure GMT | Cristiano Ronaldo | Football gratuit | Juventus Roma en direct | Argentine | Colombie | Mexique | États-Unis | USA | Espagne | nnda nnrt Italie

Ce mercredi, les matchs pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie se poursuivent. Juventus vs Rome ils jouent aujourd’hui, 22 janvier, dans le Stade Torino Allianz avec Cristiano Ronaldo Comme arme principale d’attaque. L’équipe de Maurizio Sarri reste peu impressionnée, bien que l’attaquant portugais ait retrouvé sa vitesse de croisière face au but rival, avec un doublé dimanche, ce qui lui permet d’atteindre 16 buts en Serie A.

Ensuite, Depor il vous laisse ici les horaires par pays pour voir Juventus vs. Rome et soyez informé à quelle heure le match de Coupe d’Italie commence.

Argentine: 16 h 45 Brésil: 16 h 45 Bolivie: 15 h 45 Chili: 16 h 45 Colombie: 14 h 45 Équateur: 14 h 45 Pérou: 14 h 45 Paraguay: 16 h 45 Uruguay: 16 h 45 Venezuela: 15 h 45 Mexique: 13 h 45 États-Unis (Washington, New York, Floride et New Jersey): 14 h 45 États-Unis – Los Angeles: 11 h 45 États-Unis – Chicago: 13 h 45 Angleterre: 19 h 45 Afrique du Sud: 19 h 45 Espagne: 8 : 45 h Allemagne: 20 h 45 Italie: 20 h 45 Hollande: 20 h 45 France: 20 h 45 Japon: 6 h 00 (jeudi) Australie: 8 h 00 (jeudi) Nouvelle-Zélande: 10 h 00 (jeudi)

