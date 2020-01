Juventus vs Roma LIVE Hora, Canal, Où regarder la Coupe d’Italie 2019-2020

Grand match de pouvoir pour pouvoir avoir ce mercredi 22 janvier après les quarts de finale de la Coupe d’Italie 2019-2020, quand la Juventus Cherchez à continuer sur votre chemin vers le titre, mais vous aurez un test difficile lorsque vous recevrez un Rome qui va tenter de surprendre à Turin.

Time and Channel Juventus vs Rome

Siège: Juventus Stadium, Turin, Italie

Heure: 20h45 depuis l’Italie et l’Espagne. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN au Mexique et en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

Juventus vs Roma LIVE

L’image du Juventus réalise une belle campagne en Serie A où ils se situent au sommet en s’éloignant de 4 points de l’Inter Milan. Dimanche dernier, ils ont réussi à battre Parme 2-1 avec le double de Cristiano Ronaldo.

La Vecchia Signora Il n’a eu aucun problème en huitièmes de finale de Coupe où l’Udinese a été mesuré, les battant 4-0 avec un double de la Paulo Dybala et les buts de Gonzalo Higuaín et Douglas Costa.

De son côté, le Rome Il a connu un bon tournoi “sec” en Serie A où ils sont en quatrième position loin d’être candidats au titre. Dimanche dernier, ils ont visité Gênes, les battant 1-3 avec des buts de Cengiz Under et Edin Dzeko, ainsi qu’un autogol.

La Louve pas trop de complications sont survenues dans la Coupe lors du dernier tour quand ils ont visité Parme en réussissant à les battre 0-2 avec le double du Lorenzo Pellegrini.

Les deux Juventus Comme la Roma connaît l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de continuer leur chemin dans la compétition, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Juventus vs Rome.

Juventus vs Roma LIVE Hora, Canal, Où regarder la Coupe d’Italie 2019-2020