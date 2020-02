Kader Bamba inspire Nantes à la victoire aux pronostics de Marseille Plus Ligue 1

Le milieu de terrain français de Nantes Abdoul Kader Bamba (L) rivalise avec le défenseur français de Marseille Jordan Amavi (R) pendant le match de football français L1 entre l’Olympique de Marseille (OM) et le Football Club de Nantes (FCN) au stade Vélodrome de Marseille, dans le sud de la France , le 22 février 2020. (Photo de GERARD JULIEN / .) (Photo de GERARD JULIEN / . via .)

Un autre tour palpitant de matches de Ligue 1 a pris fin, avec de nombreux points de discussion et des actions passionnantes. Quatorze matches sans défaite de Marseille ont pris fin lorsque Kader Bamba a inspiré Nantes à la victoire. Le Paris Saint Germain a devancé Bordeaux dans un thriller de sept buts à Paris, Rennes et Lille ont remporté des victoires pour maintenir leurs quatre premières places tandis qu’il y avait des victoires cruciales ailleurs pour Angers et Lyon.

Kader Bamba inspire Nantes à la victoire au stade Vélodrome

Fin du 14e match sans défaite de Marseille

Le sensationnel invaincu de Marseille en course a pris fin brutalement après avoir été à juste titre battu par Nantes. Kader Bamba a scintillé avec un but et aidé à assurer à Nantes une première victoire en six et à maintenir une excellente course récente de Nantes contre Marseille.

La première contribution de Bamba au match a été de mettre un superbe centre dans la surface qu’Anthony Limbombe a dirigé dans le filet pour donner aux visiteurs un excellent départ. Cependant, ils ont rapidement été rattrapés lorsque Morgan Sanson a égalisé cinq minutes plus tard, mais Nantes a rapidement retrouvé son rythme grâce à Bamba. Le milieu de terrain a redonné l’avantage aux visiteurs lorsqu’il a bouclé un magnifique tir dans le coin inférieur. Marseille soufflait et soufflait dans ses tentatives pour arracher un point avec Dimitri Payet et Dario Benedetto qui se rapprochaient, mais ils ont rapidement vu le match filer quand Alvaro a inscrit son propre but.

Marseille reste deuxième mais a glissé de treize points derrière le leader du PSG. Nantes grimpe d’une 11e place après une formidable victoire qui redonne confiance à son équipe.

Le Paris Saint Germain et Bordeaux jouent un thriller de sept buts dans la capitale

Les leaders du PSG ont tenu tête à un Bordeaux résilient pour porter leur avance à treize points en tête du classement. Le défenseur brésilien Marquinhos était le héros improbable alors qu’il marquait une série de buts dans un match dominé par les coups de pied arrêtés.

Ce sont les visiteurs qui ont frappé pour la première fois grâce à Hwang Ui-Jo qui a dirigé le centre de taquinerie de Toma Basic devant Sergio Rico, mais bientôt le PSG a été de niveau grâce à Edinson Cavani. Ils ont rapidement poussé et pris la tête lorsque Marquinhos s’est accroché au centre d’Angel Di Maria dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. Cependant, les équipes allaient à égalité à la pause lorsque Pablo a inscrit un quatrième but en championnat de la saison pour Bordeaux.

Le PSG a rapidement pris le match par la mêlée du suivant et est allé 4-2 devant grâce à Marquinhos et Kylian Mbappe. Les visiteurs ne se sont pas découragés lors des dernières étapes et ont établi une arrivée en tribune lorsque Ruben Pardo a marqué son premier but pour Bordeaux depuis son arrivée de la Real Sociedad en janvier.

Il y a eu un drame tardif, mais pas en termes de buts, car la semaine frustrante de Neymar s’est terminée quand il a été expulsé dans le temps d’arrêt pour deux cartons jaunes. Le PSG reste en tête et prolonge son avance à treize points mais il y a de sérieux problèmes au sein du club de la capitale alors qu’un Bordeaux fougueux voit son run invaincu se terminer et il chute au 12e rang.

LWOF Ligue 1 Predictions

Metz 0-1 Lyon – Metz 0-2 Lyon

Nice 2-0 Brest – Nice 2-2 Brest

Angers 1-0 Montpellier – Angers 1-0 Montpellier

Dijon 1-2 Monaco – Dijon 1-1 Monaco

Lille 2-0 Toulouse – Lille 3-0 Toulouse

Marseille 1-0 Nantes – Marseille 1-3 Nantes

Strasbourg 3-1 Amiens – Strasbourg 0-0 Amiens

Paris Saint Germain 2-0 Bordeaux – Paris Saint Germain 4-3 Bordeaux

Rennes 2-1 Nîmes – Rennes 2-1 Nîmes

Saint Etienne 1-0 Reims – Saint Etienne 1-1 Reims

La manche 27 débutera le vendredi 28 février 2020. Tous les matchs débuteront le samedi 29 février à 19h00 sauf indication contraire.

Nîmes vs Marseille – Vendredi 28 février, 19h45

Amiens vs Metz

Brest vs Angers

Monaco vs Reims

Montpellier vs Strasbourg

Paris Saint Germain vs Dijon – samedi 29 février, 16h30

Toulouse vs Rennes

Bordeaux vs Nice – dimanche 1er mars, 16h00

Lyon vs Saint Etienne – dimanche 1er mars, 20h00

Nantes vs Lille – dimanche 1er mars, 14h00

