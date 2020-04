Kahn appelle Neuer une “icône” du Bayern Munich

L’exportateur allemand Oliver Kahn, désormais membre du conseil d’administration du Bayern, a rappelé que Manuel Neuer “est une icône du club” et c’est pourquoi il considère qu’il devrait encore faire un voyage malgré la signature pour la prochaine campagne du jeune Alexander Nuebel, à qui il a recommandé la patience et en profiter pour “apprendre des meilleurs du monde” .

04/01/2020

Agir à 12:19

CEST

Europa Press

“Neuer est une icône du club, de notre succès et de notre continuité. En général, les gardiens de but, comme je l’ai démontré, peuvent évidemment continuer à jouer quand ils sont un peu plus âgés, mais c’est aussi un défi de rester au plus haut niveau”, Kahn a exprimé dans le «Sport Bild».

La décision du Bayern de signer Nuebel, 23 ans, et sans rien lui payer à Schalke 04, a suscité quelques attentes en Bundesliga. Les médias ont indiqué ces jours-ci que l’équipe bavaroise souhaite proposer à Neuer un nouveau contrat jusqu’en 2023, mais que le gardien international souhaite un contrat de cinq ans avec le contrat actuel qui expire en juin 2021.

Dans ce sens, Le désormais manager du Bayern a demandé de la patience au nouveau gardien de but. “Avec Nuebel, nous aurons un gardien de but extrêmement talentueux qui aura l’occasion de se développer avec Neuer et d’apprendre de lui. Peu de gens ont la possibilité de travailler avec le meilleur gardien de but du monde tous les jours”, a-t-il déclaré.