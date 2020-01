Kahn: La signature de Nubel était une «décision stratégique» pour le Bayern Munich

Oliver Kahn, membre du conseil d’administration du Bayern Munich nouvellement créé, vient de faire ses débuts devant les médias, et l’un des sujets de discussion a été l’acquisition surprise du gardien de Schalke, Alexander Nübel, cet été. L’annonce du transfert a suscité la perplexité des milieux médiatiques, étant donné que Manuel Neuer est toujours le numéro 1 pour le Bayern et l’Allemagne.

Kahn, lui-même ancien gardien de but, a donné une évaluation pragmatique de la situation. Der Titan a salué la bravoure du jeune Schalke pour avoir franchi la prochaine étape de sa carrière:

Tout le monde, y compris Alexander Nübel, doit suivre son propre chemin. Il a dit que c’était sa façon de faire, qu’il se voyait comme un futur numéro 1, mais voulait aussi d’abord apprendre de Manuel Neuer. Sa décision est extrêmement courageuse.

Canalisant son Karl-Heinz Rummenigge intérieur, Kahn a qualifié cette décision de «décision stratégique»:

Nous savons tous ce qu’est un talent Nübel. Ce fut une décision stratégique très avisée de signer un gardien aussi fantastique quand il est disponible. Il est prêt à aller au fond de la ligne et à apprendre de Manuel Neuer, dont nous n’avons pas besoin de dire plus sur les qualités. Nous verrons calmement comment nous abordons le sujet [of games]. Pour l’instant, notre concentration est sur le Rückrunde.

Les cyniques soutiendront qu’il s’agit d’une autre tentative du Bayern de saboter sa compétition de Bundesliga, mais cette affirmation manque la cible. Signer Nübel est tout simplement le cas des Bavarois saisissant une grande opportunité quand elle se présente. Alors que les frais de transfert montent en flèche à travers l’Europe, la meilleure façon pour le Bayern de rivaliser est de saisir de bonnes affaires dès qu’elles se présentent. Des décisions d’affaires avisées permettront au club de devancer Manchester United et le PSG, et la déclaration de Kahn montre qu’il est déjà d’accord avec le plan.