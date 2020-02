Kai Havertz offre une alternative exceptionnelle à James Maddison

Alors que toute l’attention est sur Jack Grealish et James Maddison, Manchester United a un troisième objectif de milieu de terrain offensif qui pourrait s’avérer être le plus judicieux de tous.

Kai Havertz du Bayer Leverkusen, une cible annoncée pour les Red Devils, a été en forme sensationnelle en Bundesliga cette saison et pourrait fournir la solution idéale pour la reconstruction de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le joueur de 20 ans a été exceptionnel pour le club allemand contre le FC Porto au Dragão hier, marquant son deuxième but de l’égalité et fournissant deux passes décisives pour envoyer la formation portugaise s’écraser hors de la Ligue Europa.

Le jeune a également enregistré cinq buts et trois passes décisives en 20 matchs en Bundesliga cette saison – pas aussi prolifiques que ses 17 buts en 34 matchs la saison dernière, mais toujours un parcours impressionnant pour un joueur de 20 ans.

Maddison de Leicester est depuis longtemps le meilleur milieu de terrain des Red Devils, mais cette porte semble se fermer complètement. Le Telegraph rapporte que l’Anglais est sur le point de signer un nouveau contrat avec Leicester, et le manager des Foxes, Brendan Rodgers, est convaincu que son joueur restera au club. “Le garçon est très heureux, il veut être ici et il le voit comme le club où il peut se développer”, a déclaré récemment l’ancien homme de Liverpool.

L’indisponibilité de Maddison peut s’avérer être une bénédiction déguisée pour Ole Gunnar Solskjaer s’il peut repousser des goûts de Liverpool et du Bayern Munich pour empocher la signature de Havertz.

En plus d’être plus jeune que son homologue anglais, l’Allemand a le gros avantage d’être à l’aise sur l’aile droite ainsi que dans le milieu de terrain central, un domaine dans lequel les Red Devils font défaut depuis un certain temps.

Aucun des deux joueurs ne serait bon marché, les deux devraient coûter environ 85 millions de livres sterling, s’ils sont disponibles.

Grealish resterait l’option la moins chère des trois mais est plus un joueur de gauche – un domaine dans lequel les Red Devils ont plus de couverture.

Si Paul Pogba part en été, il pourrait y avoir des fonds pour que les Reds signent Havertz et Grealish. Contrairement à Maddison, les deux devraient quitter leurs clubs actuels, avec Dean Smith d’Aston Villa se cramponnant aux pailles en disant “[Villa’s owners] travaillera très dur pour s’assurer que nos meilleurs joueurs s’arrêtent dans ce club de football. C’est la meilleure réponse que je puisse donner à propos de Jack “et de Rudi Voller de Bayer, admettant” Je suis content que nous ayons [to Kai] cette année… Nous verrons à quoi ça ressemble en été. »

