Kaka choisit son favori entre Messi et CR7

Kaká a remporté le Ballon d’Or avant que Messi et CR7 dominent le football international pendant plus d’une décennie, ce qui nous fait penser qu’il y a un avant et un après leur carrière de footballeur.

Eh bien maintenant, le Brésilien a finalement répondu à qui il préfère de ces deux footballeurs, et dans une interview avec la FIFA à travers son Instagram, il a avoué que l’attaquant argentin est celui qui lui plaît le plus.

“Cristiano est une machine. Ce n’est pas seulement la façon dont il est fort, puissant et rapide, il est mentalement fort. Il veut toujours gagner, il veut jouer et être le meilleur. Pour moi, c’est la chose la plus incroyable qui soit. J’ai joué avec Cristiano et il est vraiment incroyable, mais je reste avec Messi. C’est un génie, c’est un pur talent. La façon dont il joue est incroyable », étaient les mots du Brésilien.

Malgré cela, l’ancien footballeur n’a pas nui à son coéquipier au Real Madrid, déclarant que Cristiano et Messi sont dans le top 5 de l’histoire du football et que les gens ont la chance de voir une telle rivalité.

Les jours précédents, Pelé avait déclaré que pour lui, CR7 était le meilleur footballeur de l’Argentine et maintenant Kaká était venu pour égaler les choses, ce qui est un fait, c’est que Messi et Cristiano continuent à donner de quoi parler malgré le passage de les ans.