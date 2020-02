Kaka se délecte de l’éblouissant trio de Liverpool; compare Firmino à Luis Suarez

Date de publication: dimanche 9 février 2020 17h02

La légende du Brésil, Kaka, a déclaré son admiration pour le succès rencontré par ses compatriotes à Liverpool, champion élu de la Premier League.

Jurgen KloppL’équipe a 22 points d’avance en tête du classement et n’a besoin que de six victoires lors de ses 13 derniers matchs pour remporter le premier titre de champion du club en 30 ans.

Une grande partie du succès de l’équipe est due au trio brésilien Alisson Becker, Fabinho et Roberto Firmino, dont les contributions à la victoire de 24 équipes sur 25 ont été primordiales.

S’adressant à Sky Sports News, Kaka a expliqué combien il était impatient de voir ses compatriotes brésiliens continuer à réussir, tout en saluant Firmino comme le meilleur attaquant du monde.

Kaka a déclaré: «Alisson est le meilleur gardien de but du monde en ce moment, Fabinho est l’un des meilleurs milieux de terrain, et Firmino et [Luis] Suarez sont les meilleurs attaquants du monde.

«Firmino comprend sa place sur le terrain et change de position. Il ne reste pas dans la boîte tout le temps, il vient chercher le ballon et crée les jeux.

“Pour moi, en tant que Brésilien, c’est vraiment bien de les voir remporter ce grand succès en Premier League.”

Parler de LiverpoolLa saison en général, Kaka a déclaré: «C’est bien de voir une équipe jouer de cette façon parce que ce n’est qu’une saison.

«Je ne dis pas que Liverpool est mauvais mais dans une compétition comme la Premier League, c’est difficile d’avoir une saison comme celle-ci.

«Cela montre que Liverpool est en très bonne forme et a un très bon entraîneur et de très bons joueurs.

«Jurgen est un entraîneur pionnier. Il n’a pas peur de changer et d’essayer quelque chose de différent. La Premier League est très bonne grâce aux entraîneurs de cette ligue. »

Liverpool ne sera de retour en action que le week-end prochain dans le cadre des vacances d’hiver de la Premier League, avec Norwich City à Carrow Road la prochaine fois.

Dans d’autres nouvelles, les Reds seraient prêts à offrir Virgil van Dijk un nouveau contrat en été.

Le défenseur central néerlandais a sans doute été le meilleur joueur de Liverpool depuis son déménagement de Southampton en 2017.

Son contrat actuel expire en 2023, mais il n’a pas l’intention de quitter Anfield et le club et le joueur souhaitent vivement prolonger son séjour à Anfield.

Lire la suite…