Kalidou Koulibaly heureux de rester à Napoli malgré l’intérêt de Manchester United

La cible de Manchester United, Kalidou Koulibaly, a déclaré qu’il était heureux de rester à Naples, selon Il Mattino.

Des informations parues dans les médias anglais hier ont affirmé que le journal basé à Naples avait rapporté que le défenseur central sénégalais avait déclaré au propriétaire du club Aurelio di Laurentiis qu’il souhaitait quitter Napoli cet été.

Cependant, ce n’est pas ce que le point de vente italien a réellement déclaré dans son article de samedi.

Il est vrai que Koulibaly a eu un appel téléphonique avec di Laurentiis, mais cela visait apparemment à «renouveler l’estime et l’amitié», affirme Il Mattino.

L’article indique que même si une séparation des voies «semblait être bien plus qu’une hypothèse», le joueur de 28 ans était maintenant prêt à promettre son avenir au club.

Napoli aurait refusé une offre de 105 millions d’euros (94,75 millions de livres sterling) des Red Devils à l’été 2018.

Le PSG a également pourchassé les Sénégalais, l’accord étant si proche que Koulibaly a «déjà acheté un appartement au pied de la tour Eiffel». L’entraîneur-chef du PSG, Thomas Tuchel, aurait le cœur sur Koulibaly en remplacement du vieillissant Thiago Silva.

Cependant, Koulibaly serait satisfait de son contrat à long terme de 6 millions d’euros (5,4 millions de livres sterling) par an à Napoli et sa famille est très heureuse et s’est installée à Naples.

La conclusion de cet appel téléphonique était que Koulibaly ne quitterait le club que si Naples ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions de la saison prochaine et qu’une offre substantielle devait arriver – «en particulier du PSG». Napoli serait «financièrement solide malgré le coronavirus» et ne serait pas disposé à réduire son prix demandé, estimé à plus de 100 millions de livres sterling.

La nouvelle semble mettre un terme à deux années de spéculations sur l’adhésion du Sénégalais à Manchester United, qui, semble-t-il, devra chercher ailleurs si des renforts au centre-arrière sont jugés nécessaires cet été.

