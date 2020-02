Kalvin Phillips: Pourquoi le milieu de terrain de Leeds United attire l’intérêt de la Premier League

LEEDS, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Leeds United’s Kalvin Phillips lors du match de championnat Sky Bet entre Leeds United et Sheffield mercredi à Elland Road le 11 janvier 2020 à Leeds, en Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Kalvin Phillips a été l’un des joueurs les plus importants de Leeds United cette saison. Il est revenu pour les matchs contre Brentford et Bristol City la semaine dernière. Depuis son retour, Leeds a gagné quatre points sur six possibles.

L’équipe de Marcelo Bielsa a perdu quatre de ses cinq derniers matches avant le match nul 1-1 avec Brentford. Phillips a été expulsé lors de la défaite contre les Queens Park Rangers en janvier et a raté trois matchs consécutifs, coïncidant avec la mauvaise forme de Leeds.

Sans surprise, l’absence du joueur de 24 ans a été durement ressentie par le club du Yorkshire, mais avec les équipes de Premier League qui commencent à s’intéresser à lui, Leeds doit peut-être commencer à penser à faire face sans lui à long terme.

Pourquoi Kalvin Phillips intéresse les côtés de la Premier League

Vigoureux

Phillips est l’un des joueurs clés de Bielsa et n’a raté que quatre matchs pendant toute la saison.

Jusqu’à présent, il a commencé 32 matchs pour Leeds toutes compétitions confondues et a terminé 90 minutes à 29 reprises. Il a été éliminé à deux reprises par Bielsa plus tôt dans la saison, manquant seulement 19 minutes de football.

Son importance pour Leeds est claire et Phillips montre son adaptabilité pour jouer n’importe où de manière centrale pour l’équipe. Il a joué au centre du dos dans la Coupe EFL contre Stoke City en août.

Il a également joué en tant que milieu de terrain plus avancé à certains moments, mais il est souvent déployé en tant que milieu de terrain défensif, recevant le ballon des défenseurs centraux Liam Cooper ou Ben White.

Une grande partie du jeu de construction passe par Phillips, qui cherche à créer un élan en obtenant le ballon pour attaquer les arrières latéraux Stuart Dallas ou Ezgjan Alioski.

Gagnant du ballon et créateur

Phillips démontre ses capacités de milieu de terrain défensif efficace. Il lit bien le match et décompose efficacement les attaques de l’opposition, réalisant le plus grand nombre de plaqués de l’équipe de Leeds cette saison (129).

Son décès est également au cœur de la façon dont Leeds joue. Avec Ben White et Liam Cooper, Phillips fait plus de passes que n’importe lequel de ses coéquipiers et fait deux passes clés par match. Cela montre que Bielsa compte sur le joueur de 24 ans comme acteur clé pour récupérer le ballon et le distribuer pour lancer des attaques.

Option moins chère?

Phillips est actuellement sous contrat avec Leeds jusqu’en 2024, mais son avenir avec le club dépendra de la capacité de l’équipe de Bielsa à obtenir une promotion en Premier League cette saison.

Si cela ne se produit pas, il est probable que Phillips partira. Il existe une controverse sur le montant de la clause de libération du milieu de terrain, certains rapports suggérant 20 millions de livres sterling.

Même si les frais sont plus élevés, il est difficile de voir Leeds tenir encore plus s’ils restent dans le championnat la saison prochaine.

Photo principale

Intégrer à partir de .