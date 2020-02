Kante insiste sur le fait que Chelsea est motivé par la vengeance de l’UCL et non par Man Utd

Date de publication: dimanche 16 février 2020 18h50

N’Golo Kante insiste Chelsea sont uniquement concentrés sur un classement parmi les quatre premiers de la Premier League et non sur une revanche contre Manchester United.

United a battu les Blues 4-0 lors de la journée d’ouverture de la saison à Old Trafford le 11 août, Marcus Rashford tirant un double et Anthony Martial et Daniel James également sur la cible.

Chelsea aurait pu subir le pire début de vie possible sous le nouveau patron et ancien milieu de terrain Frank Lampard, mais les hommes de l’ouest de Londres se sont depuis acquis une solide emprise sur la quatrième place.

Les Bleus, hôtes de United en retour de la ligue lundi soir, pourraient même ouvrir un écart de neuf points sur les Red Devils avec la victoire – mais la star de France Kante insiste sur le fait que seule la qualification de la Ligue des champions est dans l’esprit de Chelsea.

“Man United était un peu en retard mais maintenant ils ont réduit l’écart, c’est donc une grande opportunité pour nous de les garder derrière ou pour les combler davantage; c’est un match important pour les deux équipes », a déclaré Kante.

«Nous savons tous que Man United à domicile est un match très difficile, surtout après ce qui s’est passé lors du premier match, mais nous ne regardons pas cela. Nous regardons juste vers l’avant parce que nous voulons garder l’écart et c’est pourquoi nous devons gagner, pas pour nous venger.

“C’est important pour nous et les fans, nous avons donc besoin qu’ils continuent de nous soutenir comme ils le font toujours et nous essaierons de faire de notre mieux pour les rendre fiers.”

Le nouveau patron des Blues, Lampard, a remis à une poignée de jeunes leur percée dans la première équipe lors de sa première saison à la tête de Stamford Bridge.

Mais Kante a révélé que l’ancienne star de l’Angleterre faisait également sentir son impression sur les joueurs seniors de Chelsea.

“Il était ici depuis longtemps en tant que joueur et a remporté de nombreux trophées mais maintenant il est de retour avec le statut de manager de Chelsea”, a déclaré Kante au site officiel du club de Chelsea.

«Nous savons tout de lui en tant que joueur, alors quand il parle de ma position de milieu de terrain, pour aller de l’avant et retrouver l’équilibre dans l’équipe, vous l’écoutez.

«Il a de bonnes idées, il veut affronter les jeunes joueurs et les joueurs plus âgés ensemble pour que notre cible soit en Ligue des champions.

“Frank sait comment amener les joueurs à leur meilleur et nous avons le temps d’obtenir ce que nous voulons de cette saison.”