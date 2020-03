Karim Benzema dit que les comparaisons entre lui et Olivier Giroud sont comme confondre «Formule 1 avec karting»

Nous nous ennuyons tous et sommes coincés à l’intérieur et cela va inévitablement conduire à des moments où certains athlètes deviennent un peu plus francs sur certaines opinions sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema en fait partie, car il a absolument flambé Olivier Giroud sur Instagram Live lorsque l’attaquant madrilène a vraisemblablement été incité à parler de sa situation avec l’équipe de France:

Vous ne confondez pas la Formule 1 avec le karting, et je suis sympa. Ensuite… je sais que je suis en Formule 1.

Il a sa carrière, il fait ce qu’il veut, marque les buts qu’il veut. Il est dans sa voie, je suis dans ma voie, je ne pense pas à lui. Hormis cela, son style de jeu convient bien à l’équipe nationale française. Cela fonctionne parce qu’il est là, c’est la seule raison. Il est bon car il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui jouent dans les canaux et pivotent autour de l’avant-centre. Lui, en haut, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de bouger beaucoup et de montrer beaucoup. Il bloque et ça marche. Ce ne sera pas spectaculaire, il ne fera pas quelque chose d’incroyable, mais il a son truc… A part ça, est-ce que tout le monde aime sa façon de jouer? Je ne sais pas. Mais cela fonctionne bien pour l’équipe nationale française.

Indépendamment du fait que Benzema ait raison ou non (il l’est), c’était probablement un commentaire inutile (à moins qu’il nous manque plus de trame de fond) qui n’aide certainement personne. Plus que tout, cela montre à quel point il se soucie de l’équipe nationale et comment son expulsion du côté a persisté avec lui.