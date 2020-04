Karius est toujours hanté par ses erreurs contre le Real Madrid

Il y a des nuits qui ne sont jamais oubliées, qui accompagneront ceux qui l’ont vécu pour toujours. C’est le cas de la nuit où Liverpool a affronté le Real Madrid à Kiev en finale de la Ligue des champions 2018. Karius, le gardien allemand de l’équipe anglaise, vivra toujours accompagné de cette nuit fatale au cours de laquelle deux graves erreurs ont facilité la titre du bac pour les blancs.

Loris Karius a donné le premier but à Karim Benzema, qui n’a pas raté le cadeau d’ouvrir le score. Plus tard, il a à peine réussi un tir éloigné de Bale qui signifiait 3-1 pour le Real Madrid et qui a commencé à mettre le match très en montée pour ceux de Jürgen Klopp. Avant ces deux erreurs, cependant, Sergio Ramos lui a rendu visite. Celui de Camas avait déjà accusé Salah d’une clé de judo antisportive presque inhumaine, ce qui a laissé KO à l’Égyptien et pourrait entraîner de graves conséquences (ce match n’a pas continué à jouer). Eh bien, le joueur central, le footballeur avec le plus de cartons rouges de l’histoire, a frappé Karius à la tête et cela, selon le gardien de but dans une interview avec “ Bild ”, lui a causé une commotion cérébrale qui l’a empêché de continuer à jouer normalement. Mais il ne le saurait pas alors parce qu’il n’a pas demandé le changement. Ou alors ça compte.

«J’ai beaucoup appris de cela. J’ai eu une commotion cérébrale après un accident vasculaire cérébral de Sergio Ramos, ce qui a limité ma vision spatiale. Cela a été prouvé sans équivoque dans une étude détaillée par l’un des plus grands spécialistes du cerveau au monde. Je ne voulais pas rendre public. Lorsque le résultat a été publié, il y avait beaucoup de méchanceté et d’insulte. Je ne l’ai jamais utilisé comme excuse, mais lorsque les gens se moquent de quelqu’un qui s’est gravement blessé à la tête, je ne comprends pas, dit-il aujourd’hui, toujours choqué par ces événements, qui se sont produits lors d’une nuit de mémoire infâme.