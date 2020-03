Karius sur le marché des transferts: West Ham souhaite le signer | Premier League

Loris Karius est marqué dans le football mondial depuis la finale de la Ligue des champions 2017/2018, dans laquelle il a commis de graves erreurs qui ont coûté à Liverpool, son équipe, le match contre le Real Madrid, qui a profité des échecs du gardien allemand pour se couronner champion d’Europe.

Pour cette raison, Karius a été prêté à Besiktas, de la Turquie, mais, bien qu’il ait bénéficié d’une certaine continuité, il a également eu des bévues qui l’ont condamné et l’ont placé au centre des critiques.

Cependant, au-delà du souvenir de ses erreurs, le gardien bavarois a un marché incroyable dans le football anglais. Ses arrêts ont été nombreux lorsqu’il a coupé dans les ds rouges »et non à cause de ses échecs, ils l’ont complètement effacé en Premier League.

Ainsi, l’une des équipes les plus traditionnelles pourrait ramener Karius en Angleterre. Il s’agit de West Ham, qui est à l’affût de la fin du prêt du gardien de but à Besiktas et aurait une offre d’achat pour le gardien de 5 millions d’euros prête, selon le “Daily Mail”.

A 26 ans, Loris Karius aurait également deux possibilités en Europe. Anderlecht, de Belgique, et le portugais Sporting Lisboa, s’interrogent déjà sur leurs droits.