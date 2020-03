Karl Heinz Rummenigge et Hansi Flick parlent des effets du COVID-19 sur le Bayern Munich

Au milieu de l’épidémie de coronavirus, le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a parlé des effets du virus malveillant. Lors d’une conférence de presse (via Sport1) avant le match contre l’Union de Berlin, Karl-Heinz a salué la décision du DFL de jouer la prochaine journée de Bundesliga et a ajouté que “même le football professionnel est une question de finances”.

Hansi Flick a expliqué que le Bayern a pris toutes les mesures de précaution – les médecins ont expliqué aux joueurs comment se comporter pour réduire les risques d’infections, tous les employés commenceront à travailler à domicile lundi, et Rummenigge a demandé aux fans de ne pas venir au prochain match à Berlin.

En outre, Flick a ajouté qu’il n’y a pas de plan de formation dans un avenir proche.

Nous avons l’entraînement final maintenant, ce qui vient ensuite sera décidé après le match. Nous devons nous assurer que nous gardons l’équipe en forme. Ça va pas à pas maintenant, personne ne peut dire à quoi ressembleront les prochaines semaines. Nous devons nous adapter aux situations et c’est ce que nous ferons. Nous nous préparons professionnellement, c’est notre travail.

DFL a fait l’objet de nombreuses critiques, car ils ont décidé que la prochaine journée de match serait jouée. Les matchs de football français, espagnol, anglais et italien ont tous été annulés, mais en Allemagne, ce n’est pas le cas. Hansi Flick a expliqué la décision et Rummenigge a ajouté que “nous parlons d’une industrie, même si certaines personnes dans le Südkurve n’aiment pas entendre cela.”

La grande différence est que nous n’avons pas de joueur qui a été testé positif en Bundesliga. Je crois que nous, en Allemagne, sommes extrêmement responsables face aux exigences de la politique. Le football peut aider à garantir que les gens paniqués se voient offrir quelque chose auquel ils sont habitués. Dans notre club, les 1000 employés sont venus travailler ponctuellement à 8h30 aujourd’hui. Notre objectif est maintenant également de contribuer à ralentir la propagation du coronavirus.

Il est ahurissant de voir à quel point Rummenigge se concentre sur l’aspect financier de l’épidémie de coronavirus.

Rummenigge – “Il y a des plans de suivi!”

Bien sûr, tout le monde pense maintenant à des plans de suivi dans le pire des cas. Ceux-ci existent, mais ils dépendent de l’UEFA et de la FIFA. Nous avons une question à laquelle personne ne peut répondre sérieusement: combien de temps durera Corona? Nous devons également nous demander comment traiter le problème. Jusqu’à présent, tout est mis en œuvre sérieusement et nous espérons qu’il s’arrêtera rapidement.

Dans une situation comme celle-ci, il est clair que la mentalité et le moral de l’équipe vont fluctuer. «… Il y a clairement un manque d’atmosphère, d’émotivité et d’humeur. C’est un peu étrange … », a déclaré Karl-Heinz. Alors que Hansi Flick a salué le Rückrunde de l’équipe et a appelé à la solidarité:

C’est difficile, je n’ai jamais vécu ça auparavant. Ce sera un jeu sur la mentalité. Ce n’est pas un match de football comme vous le savez. Je pense que nous sommes bien positionnés. Mais j’aimerais aborder différents sujets lors de ma première saison en tant qu’entraîneur. L’équipe a joué une deuxième mi-temps sensationnelle, le triple semble être à portée de main. Mais maintenant, il est important que nous assumions notre responsabilité commune. Chacun doit gérer la situation de manière responsable afin que le virus se propage aussi lentement que possible. Nous jouerons la journée, c’est notre travail. Nous acceptons les décisions et la situation. Nous devons être bien préparés et tout le monde dans l’équipe doit se pousser pour que nous nous concentrions sur le jeu.

Il semble que le Bayern soit bien organisé en ce qui concerne le coronavirus et ce sera probablement le dernier match en mars pour les Bavarois. Nous pouvons tous espérer que cette situation sera bientôt terminée et que tout le monde restera indemne.