Karl-Heinz Rummenigge présente les plans de transfert à venir du Bayern Munich

Alors que plusieurs joueurs du Bayern Munich approchent de la dernière année de leur contrat, le front office a beaucoup à réfléchir dans le mercato de cet été. Dans une récente interview avec Münchner Merkur (via kicker), Karl-Heinz Rummenigge a brièvement décrit les plans du Bayern pour le prochain mercato d’été.

Manuel Neuer, Javi Martinez, Thiago Alcantara, David Alaba, Jerome Boateng et Thomas Muller ont tous des contrats qui expirent en 2021, le club doit donc décider ce qu’ils veulent en faire. Déterminer les situations contractuelles pour les joueurs vétérans qui sont avec le club depuis un certain temps, a déclaré Rummenigge, sera une priorité absolue cet été:

Nous avons des joueurs qui ont encore un an et demi sur leur contrat. La première chose que nous ferons sera de discuter. Ces joueurs ont rendu de grands services au FC Bayern, qu’il s’agisse de David Alaba, Thiago, Jerome Boateng, Javi Martinez, Thomas Müller ou Manuel Neuer. Bien entendu, nous discuterons avec ces joueurs avec une grande sensibilité avant de prendre des décisions.

Pour chaque joueur, le cas est différent. Neuer a déjà exprimé sa réticence à partager le temps de jeu avec la nouvelle signature d’Alexander Nübel, et Boateng est mécontent de son rôle au cours de la dernière saison et demie. Pour Müller, Alaba, Thiago et Javi Martinez, le club doit vraiment décider de ce que l’avenir réserve aux quatre joueurs – s’il y a, en fait, un avenir pour tous au club.

Photo de TF-Images / .

Ce n’est un secret pour personne que le Bayern veut signer Leroy Sané et Kai Havertz cet été. À la lumière des frais de transfert et des salaires élevés que les deux joueurs exigeraient, il est plus que probable que les Bavarois se transforment en un été record pour les Bavarois. Mais Rummenigge a déclaré que le Bayern ne voulait pas établir de record de transfert sur le marché actuel s’il n’avait pas à:

Il n’est pas dans l’intérêt du FC Bayern de battre un nouveau record. Mais il n’y a pas de marché de transfert uniquement pour le FC Bayern, mais plutôt un marché de transfert pour tout le football. Et nous savons par expérience que ce marché des transferts ne connaît qu’une seule direction en ce qui concerne les prix et le rythme: la hausse. Ce qui me préoccupe beaucoup plus que l’évolution des frais de mutation, c’est l’évolution des salaires. C’est vertigineux.

Naturellement, Rummenigge a été spécifiquement interrogé sur Sané, qui selon le Manchester Evening News vient de reprendre l’entraînement complet de l’équipe. Apparemment par respect pour le contrat actuel de Sané avec Manchester City, Rummenigge a refusé de commenter directement la question. Sa déclaration était diplomatique à l’extrême:

Si, en principe, nous avons encore de l’intérêt – ce que je n’exclurai pas – nous parlerons d’abord avec le club pour créer une atmosphère amicale de discussion.

Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via .