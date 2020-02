Karl-Heinz Rummenigge sur la bannière des fans du Bayern: «Une sombre journée de football»

Sinsheim, Allemagne – Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern Munich, a déclaré qu’il avait “honte” lorsque les fans du Bayern ont déployé des bannières ciblant l’investisseur en chef de Hoffenheim, Dietmar Hopp.

Lors du match du Bayern contre Hoffenheim à Sinsheim samedi, un match dans lequel ils ont gagné 6-0, les fans du Bayern dans la section des supporters à l’extérieur de PreZero Arena ont révélé plusieurs bannières appelant Hopp a Hurensohn (fils de pute). Les actions ont provoqué un arrêt de jeu d’environ 15 minutes, après quoi les joueurs du Bayern et de Hoffenheim ont botté le ballon pour épuiser le temps.

“Je dois dire clairement et définitivement: j’ai honte … de ce qui s’est passé à l’extérieur”, a déclaré Rummenigge aux journalistes après le match. «Je me suis excusé auprès de [Hopp], mais il n’y a rien à présenter des excuses avant parce que ce qui s’est passé était inexcusable. “

Interrogé par BFW sur la façon dont il se souviendrait de ce résultat 6-0, Rummenigge a déclaré: “Comme une sombre journée de football.”

Les fans du Bayern Munich affichent une pancarte disant «toi fils de pute»





Photo de Matthias Hangst / Bongarts / .

L’arbitre Christian Dingert a arrêté le match en raison des bannières. Pendant l’arrêt de jeu, l’entraîneur du Bayern Hansi Flick, ainsi que Thiago et d’autres joueurs du Bayern, sont allés à l’autre bout et ont crié aux supporters du Bayern.

Rummenigge, ainsi que le chef du sport Hasan Salihamidzic et le nouveau président du Bayern, Oliver Kahn, ont ensuite rejoint Flick et la protestation des joueurs. Finalement, tous les joueurs, entraîneurs et cadres sont entrés dans le tunnel pour attendre que Dingert reprenne le match.

“J’ai vu dans les vestiaires après l’arrêt du deuxième match que les joueurs étaient en colère et choqués par nos propres fans”, a déclaré Rummenigge par la suite.

Le match et les événements qui s’ensuivent surviennent deux jours après que le Bayern a célébré son 120e anniversaire. Les supporters à l’extérieur avant le match tenaient des pancartes illustrant à la fois les anciens et les nouveaux emblèmes avant et tout au long du match, allumant parfois des fusées éclairantes. Mais Rummenigge a déclaré que les manifestations contre Hopp ont ruiné les célébrations.

«Ça aurait été une semaine merveilleuse. Nous avons eu un grand match à Londres. Nous avons eu un excellent match aujourd’hui », a déclaré Rummenigge, interrogé par BFW sur le calendrier de la protestation des fans. “Et avec cet acte, tout a été ruiné.”

Hopp, co-fondateur de la société de logiciels allemande SAP, est le quasi-propriétaire TSG 1899 Hoffenheim, son club d’enfance. Au cours des deux dernières décennies, il les a transformés d’un club du cinquième niveau régional allemand en une équipe qui a joué en Ligue des champions, en utilisant des injections massives d’argent pour le faire. Il a été une cible fréquente des fans de Bundesliga, dont beaucoup voient son club, ainsi que des joueurs comme RB Leipzig, comme une menace pour le football allemand.

“Je considère Dietmar Hopp comme un homme d’honneur absolu”, a déclaré Rummenigge. “Que serait cette région sans Dietmar Hopp, non seulement dans un sens footballistique mais dans un sens sportif en général?”