Karl-Heinz Rummenigge sur les origines du Bayern, ses anciens entraîneurs et Hansi Flick

Dans une récente interview accordée à AZ pour célébrer le 120e anniversaire du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge a parlé des origines du club, de certains des anciens managers et de Hansi Flick. Sous Flick, le Bayern a connu une résurgence remarquable, et il a redécouvert une partie de son identité footballistique avec la façon dont il a joué.

Rummenigge a souligné que la philosophie du football du club était basée sur la possession, quel que soit le manager. Heureusement, a-t-il déclaré, le style de jeu de Flick correspond parfaitement à la façon dont le club a toujours voulu jouer:

Depuis de nombreuses années maintenant, le FC Bayern est synonyme de possession de balle, de domination du ballon, de son jeu de position, de sa conduite offensive – et de nombreux buts. Quel que soit l’entraîneur du FC Bayern dans les années à venir: nous conserverons ce style et il restera une marque de fabrique. Nous sommes très heureux que ce soit aussi le style de Hansi Flick et qu’il l’exige et le cultive. Vous pouvez dire comment cette philosophie apporte de la joie aux joueurs – et c’est aussi amusant pour les fans. Dans le Hinrunde, quand le score était de 4-0 contre Dortmund, j’ai regardé les spectateurs et j’ai pensé: ils s’amusent avec leur FC Bayern de cette façon.

Mia San Mia est la devise qui définit le Bayern Munich non seulement comme un club, mais aussi comme une famille. L’atmosphère familiale qui entoure le club sur et en dehors du terrain a contribué à façonner un environnement propice au succès continu tandis que la base de fans du club s’est élargie et s’est développée. Le Bayern est devenu l’une des marques de sport les plus reconnues et les plus performantes. Rummenigge a déclaré qu’ils restaient déterminés à réussir:

À l’avenir, le FC Bayern devrait conserver l’image avec laquelle il a pu gagner autant de fans dans le monde entier. Nous défendons notre «Mia san mia» vécue. qui se reflète sur et hors du terrain. Nous sommes voués au succès, nous avons l’ambition de nous fixer des références dans tous les domaines et de nous mettre sous cette pression, qui découle de la partie la plus profonde du club et de son histoire. Malgré toute notre ambition sur le terrain, nous ne perdrons jamais de vue notre responsabilité sociale. Je pense que cet aspect devient de plus en plus important en ces temps turbulents.

Rummenigge a également tenu à dire que le club ne voulait jamais abandonner ses racines bavaroises, malgré la nécessité de l’internationalisation de la marque du Bayern Munich dans son ensemble. Les traditions sont quelque chose qui ne quittera jamais le club:

Au FC Bayern, nous sommes conscients de nos racines et serons à la hauteur de celles-ci même à une époque où l’internationalisation devient de plus en plus importante. Il y aura toujours des séances de formation publiques; notre camp d’entraînement à Tegernsee est également une tradition, tout comme nos visites de l’Avent dans des fanclubs. Il y a des clubs qui deviennent des sociétés de football – nous allons dans une direction différente.

En ce qui concerne certains des anciens managers du Bayern, il existe une longue liste de personnel distingué qui a mené cette équipe à divers succès. Cependant, quatre managers viennent à l’esprit pour Rummenigge en ce qui concerne leur influence sur le club et les titres qu’ils ont remportés entre eux. Il a souligné Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Pep Guardiola et, plus surprenant, Louis van Gaal:

Ottmar Hitzfeld était sans aucun doute un grand entraîneur: un expert et connaisseur d’hommes. Vous devez également répertorier les trois hommes suivants, d’abord et dans cet ordre: Jupp Heynckes, qui a remporté le seul triplé de l’histoire de notre club, Louis van Gaal et Pep Guardiola. Ces trois-là, à leur manière, ont façonné et développé le style que nous voyons sur le terrain aujourd’hui et que j’ai décrit au début. Ils étaient frères d’esprit à cet égard. Ce n’est pas par hasard que nous avons probablement connu notre plus belle période en termes de jeu: nous avons remporté des titres sans fin, et j’ai souvent eu l’impression d’être au paradis en regardant – ce football a tiré les gens de leurs sièges. Aujourd’hui encore, nous bénéficions du travail de ces trois grands entraîneurs.

