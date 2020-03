Karren Brady affirme que tous les fans de Liverpool et de Leeds détesteront

Date de publication: samedi 14 mars 2020 10:07

Selon Karren Brady, toute la saison 2019/20 sera déclarée nulle et non avenue en raison de l’épidémie de coronavirus, ce qui signifie que Liverpool manquerait un premier titre de ligue anglaise en 30 ans.

Le jeu anglais, comme la plupart des pays européens, a suspendu tout le football jusqu’au 3 avril au plus tôt en raison de l’épidémie., qui a jusqu’à présent tué 11 personnes au Royaume-Uni.

Et bien qu’il n’y ait aucun aperçu de ce qui se passerait si le jeu anglais se terminait maintenant en raison de l’épidémie, un rapport du Daily Telegraph affirme que les dirigeants de clubs de la Premier League affirment qu’il n’y aurait aucun problème à déclarer Liverpool comme champion dans une décision qui pourrait également voir la Premier League étendue à 22 équipes pour accueillir Leeds et West Brom, qui sont actuellement en tête du championnat .

Cependant, en l’absence de garantie que le football pourra reprendre le 3 avril, comme initialement proposé, le vice-président de West Ham, Brady, s’est opposé à ce point de vue et a déclaré que toute la saison pourrait être annulée, ce qui signifie que les efforts de Liverpool ne comptent pour rien.

Écrivant dans sa chronique pour The Sun, Brady a déclaré: «Il est impossible d’esquiver la possibilité que tous les niveaux de l’EFL ainsi que de la Premier League doivent être annulés et cette saison déclarée nulle et non avenue car si les joueurs ne peuvent pas jouer les jeux ne peuvent pas continuer.

«Le PL espère qu’un intermède de trois semaines lui permettra de redémarrer, mais cela pourrait bien être un pays de rêve.

“Peut-être que le nettoyage du Championnat d’Europe pourrait donner plus de temps pour terminer la saison en été, mais c’est aussi un” si “géant.

“Et si la ligue ne peut pas être terminée?”

Brady a ajouté: «Comme les matchs en PL et en EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue.

«Qui sait qui aurait baissé ou remonté si les matchs n’avaient pas été joués en entier?

“Un coup dur pour Liverpool qui pourrait se voir voler son premier titre en 30 ans.”

Liverpool besoin de seulement deux victoires supplémentaires pour être déclaré champion de Premier League, tandis que les suggestions de Brady décevraient également Leeds et West Brom, les deux étant bien placés pour la promotion du championnat.

West Ham est actuellement 16e, au niveau des points, mais devant la différence de buts avec Bournemouth, 18e, qui occupe actuellement la dernière des places de relégation.

La déclaration du patron de Liverpool, Klopp, frappe la corde sensible

Liverpool se verrait refuser le titre serait un coup de pied tout-puissant pour Jurgen Klopp et ses joueurs, les Reds n’ayant échoué à récolter le maximum de points contre Man Utd (en octobre) et Watford récemment jusqu’à présent cette saison.

Tous les mêmes, Klopp a pris un ton brillant après avoir insisté sur le fait que le football était d’une importance secondaire pour la santé des gens.

S’exprimant dans une déclaration, Klopp a déclaré sur le site Web du club: «Je ne pense pas que ce soit un moment où les pensées d’un manager de football devraient être importantes, mais je comprends que pour nos supporters, ils voudront entendre parler de l’équipe et je cette.

«D’abord et avant tout, nous devons tous faire tout notre possible pour nous protéger mutuellement. Dans la société, je veux dire. Cela devrait être le cas tout le temps dans la vie, mais en ce moment je pense que cela compte plus que jamais.

«J’ai déjà dit que le football semble toujours la chose la plus importante parmi les moins importantes. Aujourd’hui, le football et les matchs de football ne sont vraiment pas importants du tout.

«Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que des matchs ou des compétitions soient suspendus, mais si cela aide une personne à rester en bonne santé – une seule – nous le faisons sans poser de questions.

«Si c’est un choix entre le football et le bien de la société en général, ce n’est pas un concours. Vraiment pas.

«La décision et l’annonce d’aujourd’hui sont mises en œuvre dans le but d’assurer la sécurité des personnes. Pour cette raison, nous le soutenons complètement. Nous avons vu des membres d’équipes contre lesquelles nous rivalisons tomber malades. Ce virus a montré qu’être impliqué dans le football n’offrait aucune immunité. À nos clubs rivaux et aux individus qui sont touchés et à ceux qui le deviendront plus tard, vous êtes dans nos pensées et nos prières.

«Aucun de nous ne sait en ce moment quel sera le résultat final, mais en tant qu’équipe, nous devons croire que les autorités prennent des décisions fondées sur un jugement et une moralité sains.

«Oui, je suis le manager de cette équipe et de ce club et porte donc une responsabilité de leadership en ce qui concerne notre avenir sur le terrain. Mais je pense que dans le moment présent, avec tant de gens dans notre ville, la région, le pays et le monde confrontés à l’anxiété et à l’incertitude, il serait tout à fait faux de parler d’autre chose que de conseiller aux gens de suivre les conseils d’experts et de prendre soin d’eux-mêmes. et l’autre.

«Le message de l’équipe à nos supporters concerne uniquement votre bien-être. Mettez votre santé en premier. Ne prenez aucun risque. Pensez aux personnes vulnérables de notre société et agissez si possible avec compassion pour elles.

“Veuillez prendre soin de vous et prenez soin les uns des autres.”