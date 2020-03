Karren Brady clarifie les commentaires controversés après avoir reçu un gros flak

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 5:38

Le vice-président de West Ham, Karren Brady, a insisté sur le fait que son appel brutal pour que la saison de Premier League soit classée comme nulle et non avenue a été fait dans l’intérêt de la sécurité de toutes les personnes impliquées.

Brady a fait la réclamation dans une colonne pour The Sun samedi, après que la Premier League a annoncé vendredi que tous les matches devaient être reportés au plus tard le 4 avril en raison de la propagation du coronavirus.

La femme d’affaires a également déclaré dans sa chronique que ce serait un coup dur pour les champions élus de Liverpool, qui seraient «privés» de leur premier titre en 30 ans.

Brady a reçu des critiques importantes pour ses commentaires, notamment de l’ancien défenseur des Reds Jamie Carragher.

S’adressant à Twitter, elle a clarifié ses commentaires en insistant sur le fait que Liverpool, qui est à deux victoires de la première place, mérite d’être couronné champion.

Brady a écrit: «Tout le monde convient que le LFC mérite de remporter le titre. PL & EFL font tout ce qui est en notre pouvoir pour que la saison soit terminée.

«Y compris la suspension des jeux, l’isolement des joueurs et, si nécessaire, le jeu à huis clos et dans les mois d’été.

«Mon point était la sécurité des fans, des joueurs, du personnel en premier et si les matchs restants ne peuvent tout simplement pas être joués, la seule chose juste et raisonnable est de déclarer la saison nulle et non avenue.

“Qui sait qui serait tombé ou qui se serait produit si les jeux PL / EFL n’avaient pas réellement été joués dans leur intégralité?”

Plusieurs propositions ont été soulevées quant à savoir si la saison devrait être autorisée à se terminer.

Un rapport a affirmé que les cadres supérieurs des clubs de Premier League n’ont aucun problème à déclarer Liverpool champion et que Leeds et West Bromwich Albion seraient autorisés dans la ligue de la saison prochaine au format de 22 équipes.

Lire la suite…