Karsdorp-Feyenoord au générique de fin, à Rome, il sera de passage. Petrachi travaille pour une solution

Avec le championnat arrêté à la maison Rome Il est temps de faire le point et l’entreprise étudie plusieurs stratégies pour faire face aux pertes causées par le coronavirus. Quelle que soit la route que vous empruntez, le fil conducteur restera lié aux ventes d’un parc de joueurs qui seront encore plus intensifiées par le remboursement des différents prêts. Parmi ceux-ci, il y a aussi Karsdorp, tourné en prêt à Feyenoord en été. Les années dans la capitale, en revanche, ont été un échec et aux Pays-Bas, il a trouvé un peu de sérénité, au moins jusqu’à Noël, quand il a été submergé par la vague médiatique d’une de ses vidéos apparue sur les réseaux sociaux le lendemain de Noël qui le dépeint dans la voiture avec un ami et un cocktail à la main. “Consommer de l’alcool et des drogues” étaient les accusations des fans de Feyenoord. Des attaques si violentes contre le joueur que le club est contraint de le défendre publiquement et que le joueur publie une histoire de déni sur Instagram. Temps de quelques semaines et l’histoire s’est dégonflée, mais une blessure à l’aine l’arrête pour quelques matchs.

RETOUR – Dans l’ensemble, net des courses dans lesquelles il a été coincé dans les stands, il démarre toujours quand il est disponible. Les performances sont réconfortantes, surtout juste avant l’arrêt forcé de l’Eredivise en raison du Coronavirus. Le technicien était également convaincu De Boer. “Rick est revenu à ses niveaux”, a-t-il déclaré récemment. Mais les mots peuvent difficilement être combinés avec des faits. Les dernières rumeurs hollandaises parlent d’un retour de Karsdorp à Rome. Peut-être pas le 30 juin, étant donné le feu vert de la FIFA pour la prolongation des accords expirant jusqu’à la fin de la saison. Le Feyenoord – écrit le journal de Rotterdam Algemeen Dagblad – n’exercera pas le droit de rachat et se concentrera plutôt sur Nieuwkoop, qui a été prêté à Willem II. Petrachi devra donc trouver un nouveau logement à Karsdorp car à Trigoria il ne fera que passer, mais il devra faire attention à ne pas subir de perte compte tenu des 14 millions d’euros payés par Monchi pour l’achat du full back.