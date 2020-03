Kasper Dolberg remporte le Derby de la Riviera pour les pronostics de Nice Plus Ligue 1

L’attaquant danois de Nice Kasper Dolberg (L) célèbre après avoir marqué un but lors du match de football français L1 Nice contre Monaco le 7 mars 2020 au stade Allianz Riviera à Nice, dans le sud-est de la France. (Photo de VALERY HACHE / .) (Photo de VALERY HACHE / . via .)

Un autre tour palpitant de matches de Ligue 1 a pris fin, avec beaucoup de points de discussion et d’action passionnante. Kasper Dolberg a décroché un doublé pour aider Nice à remporter le derby de la Riviera tandis que Rennes a mis cinq après Montpellier. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont vu leur match reporté mais il y a eu des victoires cruciales ailleurs pour Angers, Dijon, Lille, Metz et Reims.

Kasper Dolberg marque deux fois pour assurer la victoire du Derby Day à Nice

L’attaquant danois compte désormais 11 buts en championnat

Nice a maintenu son excellente forme de championnat en venant de l’arrière pour remporter le derby de la Riviera. Un doublé de Kasper Dolberg a assuré à Nice une victoire inestimable en derby et, par conséquent, ils ont grimpé au-dessus de Monaco dans le tableau. C’est une déception pour les visiteurs, alors que leur série de cinq matchs sans défaite tire à sa fin.

C’est Monaco qui a dominé les premiers échanges et a pris une avance méritée grâce au meilleur buteur de Ligue 1 Wissam Ben Yedder. L’attaquant français a marqué son 18e but en championnat de la saison après que Tiemoue Bakayoko l’a mis au but. Nice a bien réagi en seconde période et a égalisé Dolberg, qui s’est accroché au centre d’Adam Ounas.

Le grand tournant du jeu est arrivé lorsque Monaco a été réduit à dix hommes après que Stevan Jovetic a été expulsé pour un défi irréfléchi sur Arnaud Lusamba. Cela a incité Nice à trouver un gagnant, ce qu’ils ont fait profondément dans le temps d’arrêt lorsque Dolberg a tiré dans le coin supérieur pour terminer son attelle et donner à Nice les droits de vantardise.

Adrien Hunou, comme Kasper Dolberg, a également marqué deux fois alors que Rennes a battu Montpellier

Rennes a récolté une troisième victoire consécutive en championnat avec une avance de cinq sur Montpellier. Le doublé d’Adrien Hunou a aidé l’équipe de Julian Stephan à remporter sa plus grande victoire en championnat de la saison alors qu’elle se maintenait troisième du tableau. Pendant ce temps, c’était un après-midi misérable pour Montpellier, qui s’effondre à une troisième défaite en quatre matches.

La déroute de Rennes a commencé après seulement neuf minutes de jeu lorsque l’arrière latéral Faitout Maouassa a décoché un coup de tonnerre de l’extérieur de la surface. L’influence de Hunou sur le jeu a commencé à augmenter et il a décroché la deuxième place de Rennes avec une arrivée cool dans le coin inférieur.

Rennes a tué le match avec deux buts en cinq minutes de seconde mi-temps. Flavien Tait a également marqué un magnifique but hors de la surface avant que Romain Del Castillo ne se convertisse du point de penalty. Le milieu de terrain central s’est converti après la faute de Junior Sambia sur Benjamin Bourigeaud. Hunou a terminé son accrochage et la déroute de Rennes avec seulement trois minutes à faire après que Rennes a reçu un autre penalty après que Pedro Mendes ait commis une faute sur Sascha Boey.

LWOF Ligue 1 Predictions

Les prédictions originales de LWOF sont en gras à gauche, tandis que les résultats réels sont à droite.

Marseille 2-0 Amiens – Marseille 2-2 Amiens

Angers 0-1 Nantes – Angers 2-0 Nantes

Dijon 2-1 Toulouse – Dijon 2-1 Toulouse

Metz 1-1 Nîmes – Metz 2-1 Nîmes

Nice 2-2 Monaco – Nice 2-1 Monaco

Reims 1-0 Brest – Reims 1-0 Brest

Strasbourg P-P Paris Saint-Germain

Lille 2-1 Lyon – Lille 1-0 Lyon

Rennes 1-0 Montpellier – Rennes 5-0 Montpellier

Saint Etienne 2-1 Bordeaux – Saint Etienne 1-1 Bordeaux

Suivant

La manche 29 débutera le vendredi 13 mars 2020. Tous les matchs débuteront le samedi 14 mars à 19h00 sauf indication contraire.

Lyon v Reims – Vendredi 13 mars, 19h45

Amiens v Angers

Brest v Lille

Montpellier v Marseille – samedi 14 mars, 16h30

Nantes vs Nime

Strasbourg v Dijon

Toulouse v Metz

Bordeaux v Rennes – dimanche 15 mars, 14h00

Monaco v Saint Etienne – Dimanche 15 mars, 16h00

Paris Saint-Germain v Nice – dimanche 15 mars, 20h00

