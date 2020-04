Kays Ruiz-Atil expliqué dans un communiqué

L’ancien joueur du Barça, Kays Ruiz-Atil, a publié une déclaration via son compte Instagram dans laquelle il a voulu couvrir certains problèmes. Le jeune de 17 ans est plongé dans son renouvellement avec le PSG, alors qu’il met fin à son contrat en 2021.

Le milieu de terrain français a expliqué dans le libérer: “A travers ce communiqué, je voudrais clarifier ma situation actuelle. Tout d’abord, je veux corriger la mauvaise interprétation qui a été faite de certains de mes propos. Je suis jeune et plein d’ambition, mais je ne pense pas que ce soit un défaut. Mon éducation m’oblige à dire ce que je pense avec l’humilité qui me caractérise. Ma priorité est de redonner à mon club tout ce qui m’est donné par la qualité de sa formation, mais je me soucie aussi de mon bien-être personnel. Je veux continuer à progresser et prospérer à l’avenir. “

Le footballeur du Paris Saint-Germain est plus près de renouveler après les négociations que son nouveau représentant mène, Alain Migliaccio (agent de Zinedine Zidane), avec Leonardo. Au cours des dernières semaines, il a été question que l’avenir du jeune milieu de terrain pourrait être à Chelsea.